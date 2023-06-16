سكاي: مودريتش رفض عرض الهلال السعودي

رفض لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد عرضا خاليا من الهلال السعودي.

وأشار جانليوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة "سكاي" الإيطالية أن الهلال السعودي عرض 200 مليون يورو على الكرواتي لمدة 3 مواسم.

وأوضح أن الكرواتي رفض العرض مفضلا الاستمرار مع ريال مدريد.

وسبق أن أشارت قنوات "SSC SPORTS" السعودية إن نادي الهلال قدم عرضا لـ لوكا مودريتش لمدة عامين بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

لاعب الوسط البالغ 37 عاما خاض 488 مباراة بقميص الملكي سجل 37 هدفا وصنع 77 في جميع المسابقات.

وأنهى مودريتش موسمه الحادي عشر مع ريال مدريد الذي انتقل إليه في صيف 2012 قادما من توتنام هوتسبر.

وفاز الكرواتي مع الملكي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات.

كما قاد مودريتش منتخب كرواتيا لوصافة كأس العالم 2018 بروسيا والمركز الثالث في كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد مودريتش للمشاركة في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 ضد إسبانيا يوم الأحد المقبل.