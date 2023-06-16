سكاي: بايرن يدرس التعاقد مع ووكر

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

كايل ووكر

يدرس بايرن ميونيخ فكرة التعاقد مع كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبحسب فلوريان بليتنبيرج صحفي "سكاي سبورت" ألمانيا، فإن ووكر موجود على قائمة بايرن وتم مناقشة انضمامه.

وأوضح فلوريان أن بايرن لم يجي أي اتصال باللاعب وناديه حتى الآن لكنه يراقب الأمر عن كثب.

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ووكر لم يكن ضمن تشكيلة بيب جوارديولا الاساية أمام إنتر ولكنه شارك في الدقيقة 82.

وقاد ووكر مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 وللمرة الأولى في تاريخه بفضل هدف رودري في الدقيقة 68.

وقال ووكر في تصريحاته لـ بي تي سبورت عقب المباراة : "أنا فوق القمر الآن ولا أجد الكلمات. حلمي قد تحقق وفزت بدوري الأبطال والثلاثية مع هذا الفريق، وهذا لا يصدق".

وأضاف "دائما ما يحبطني ألا ألعب، ولكن عمري 33 عاما. يجب أن أكون قدوة للاعبين الأصغر سنا. ألقيت خطابا قبل خروجنا إلى الملعب، وهذا النادي يعني لي الكثير وسأظل مدينا له للأبد".

وأكمل مانشستر سيتي الثلاثية الأولى في تاريخه بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وأيضا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي هدفه الذي يحاول الوصول له منذ أن استحوذ الشيخ منصور بن زايد على ملكية النادي في 2008 وهو محاولة الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وجاء اللقب بعد أن وصل مانشستر سيتي للنهائي للمرة الثانية في تاريخه، وخرج من نصف النهائي مرتين.

كايل ووكر مانشستر سيتي بايرن ميونيخ
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