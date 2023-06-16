موعد مؤتمر فيتوريا الصحفي ومران منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 20:06

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إقامة المؤتمر الصحفي المقبل للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول.

ويقام مؤتمر فيتوريا غدا السبت 17 يونيو في تمام الساعة السادسة مساء، باستاد القاهرة الدولي.

وسيسمح للإعلام بالتواجد والتصوير داخل مران المنتخب في أول 15 دقيقة.

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ويلعب منتخب مصر ضد جنوب السودان للمرة الأولى في التاريخ، يوم الأحد 18 يونيو.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

وأقيمت المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة في الصدارة وضمنها بفضل انتصاره على غينيا ذهابا وإيابا.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

فيما ينتظر منتخب غينيا الجولة الأخيرة لحسم تأهله حيث توقف رصيده عند 9 نقاط.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.

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