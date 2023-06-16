تقرير: أهلي جدة يدرس تعيين مالديني مديرا رياضيا

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

باولو مالديني - ميلان

يدرس نادي أهلي جدة السعودي فكرة تعيين باولو مالديني في منصب المدير الرياضي.

أهلي جدة فاز بدوري يلو (دوري الدرجة الأولى) وعاد للدوري السعودي للمحترفين مجددا.

وبحسب قنوات "الكاس" القطرية فإن أسطورة ميلان الإيطالي باولو مالديني ضمن خيارات إدارة النادي الأهلي للعمل مديراً رياضياً للنادي بداية من الموسم الرياضي المقبل.

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ميلان أعلن بداية الشهر الجاري إعفاء باولو مالديني من منصب المدير التقني للفريق.

وذكر ميلان في بيانه الرسمي: "نشكره على السنوات التي قاضاها في هذا الدور لخدمة النادي، ومن ضمنها أنه ساهم في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الإيطالي".

وجاء قرار جيري كاردينال مالك نادي ميلان بسبب خلافات بينه وبين مالديني حول خطة النادي في الموسم المقبل.

واستطاع مالديني رفقة ريكي ماسارا قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل المنقضي بعد غياب 11 عاما وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات ووصل إلى دور نصف النهائي.

في المقابل رحل بيتسو موسيماني عن تدريب أهلي جدة بعدما قاده للعودة للدوري السعودي.

وكان الهبوط الذي حدث بنهاية الموسم قبل الماضي هو الأول في تاريخ الأهلي للدرجة الأولى.

ويعد الأهلي خامس أكثر المتوجين بالدوري السعودي في تاريخه بواقع ثلاثة ألقاب بعد الهلال (18 بطولة) والنصر (9 ألقاب) والاتحاد (8 ألقاب) والشباب (6 ألقاب).

وكان الأهلي توج باللقب آخر مرة في موسم 2015-2016.

أهلي جدة باولو مالديني
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