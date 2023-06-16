سكاي: اتفاق ولكن.. مطاردة دورتموند الصعبة لنجم أياكس

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

إدسون ألفاريز

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تطورات مفاوضات بوروسيا دورتموند الألماني مع المكسيكي إدسون ألفاريز لاعب وسط أياكس الهولندي.

وتلقى ألفاريز عرضا رسميا من بوروسيا دورتموند للمرة الأولى.

وبحسب المصدر ذاته فإن اللاعب كان بانتظار هذا العرض لأيام، حيث يريد الانتقال إلى دورتموند كرغبة أولى ووحيدة حتى الآن.

أخبار متعلقة:
بعد سلسلة من الإعارات.. تشيلسي يعلن الاستغناء عن باكايوكو درع الاتحاد الإنجليزي - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في بداية الموسم الجديد تقرير فرنسي: ميلان يستخدم نجومه لإقناع ماركوس تورام فرانس فوتبول: جاياردو يقترب من تدريب مارسيليا

على الجانب الآخر تضع إدارة دورتموند هذه الصفقة على رأس قائمة الأولويات الحالية.

ولكن.. بينما يوشك التفاوض مع اللاعب على الوصول للنهاية المرضية، لم يبدأ التفاوض مع ناديه أياكس أصلا.

ويريد أياكس مبلغا يتراوح بين 45 و50 مليون يورو، وهو ما يعتبره دورتموند أكثر مما يمكنه دفعه.

ويجيد إدسون ألفاريز -25 عاما- اللعب في مركزي لاعب الوسط المدافع وقلب الدفاع.

وانتقل اللاعب إلى صفوف أياكس في 2019 قادما من كلوب أمريكا المكسيكي مقابل 15 مليون يورو.

ويسعى دورتموند لإضافة المزيد من الخيارات إلى خط الوسط لديه، بعد فقدانه لجهود جود بيلينجهام الذي انتقل إلى ريال مدريد.

أياكس إدسون ألفاريز بوروسيا دورتموند
نرشح لكم
سكاي: مودريتش رفض عرض الهلال السعودي سكاي: بايرن يدرس التعاقد مع ووكر بعد سلسلة من الإعارات.. تشيلسي يعلن الاستغناء عن باكايوكو تقرير فرنسي: ميلان يستخدم نجومه لإقناع ماركوس تورام الصفقة الثالثة.. برايتون يتعاقد مع محمود داوود تقرير: أهلي جدة يصرف النظر عن راموس ريليفو: موراتا يرفض عرضا سعوديا مقابل 120 مليون يورو أوديجارد يرد على أنباء اهتمام سان جيرمان بضمه
أخر الأخبار
تشكيل إنجلترا - أرنولد في وسط الملعب وبالقميص رقم 10 ضد مالطا في تصفيات يورو 2024 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فرنسا - حارس وصيف الدوري يحمي العرين.. وجريزمان يرافق ثنائي مدريد 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
فوزي لقجع يقود لجنة ملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 32 دقيقة | الوطن العربي
سكاي: مودريتش رفض عرض الهلال السعودي 34 دقيقة | ميركاتو
سكاي: بايرن يدرس التعاقد مع ووكر 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق 52 دقيقة | الدوري المصري
موعد مباراة مصر ضد جنوب السودان.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | منتخب مصر
موعد مؤتمر فيتوريا الصحفي ومران منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 3 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي