سكاي: اتفاق ولكن.. مطاردة دورتموند الصعبة لنجم أياكس

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تطورات مفاوضات بوروسيا دورتموند الألماني مع المكسيكي إدسون ألفاريز لاعب وسط أياكس الهولندي.

وتلقى ألفاريز عرضا رسميا من بوروسيا دورتموند للمرة الأولى.

وبحسب المصدر ذاته فإن اللاعب كان بانتظار هذا العرض لأيام، حيث يريد الانتقال إلى دورتموند كرغبة أولى ووحيدة حتى الآن.

على الجانب الآخر تضع إدارة دورتموند هذه الصفقة على رأس قائمة الأولويات الحالية.

ولكن.. بينما يوشك التفاوض مع اللاعب على الوصول للنهاية المرضية، لم يبدأ التفاوض مع ناديه أياكس أصلا.

ويريد أياكس مبلغا يتراوح بين 45 و50 مليون يورو، وهو ما يعتبره دورتموند أكثر مما يمكنه دفعه.

ويجيد إدسون ألفاريز -25 عاما- اللعب في مركزي لاعب الوسط المدافع وقلب الدفاع.

وانتقل اللاعب إلى صفوف أياكس في 2019 قادما من كلوب أمريكا المكسيكي مقابل 15 مليون يورو.

ويسعى دورتموند لإضافة المزيد من الخيارات إلى خط الوسط لديه، بعد فقدانه لجهود جود بيلينجهام الذي انتقل إلى ريال مدريد.