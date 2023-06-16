باق 5 مقاعد.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري المحترفين 2023-24

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 19:47

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انتهت مباريات الدرجة الثانية والثالثة ومنها حُسم 15 مقعدا لفرق متأهلة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

مما يتكون دوري المحترفين الموسم المقبل؟

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من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الـ 15 مقعد حُسمت بين أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

ويتبقى مقعدين يحُسمان بين 3 فرق احتلت المركز السادس في مجموعات القاهرة والصعيد وبحري بين أندية: المصرية للاتصالات وبروكسي والمنيا على الترتيب.

وتقام الدورة الثلاثية بين أصحاب المركز السادس في مجموعات القاهرة والصعيد وبحري، يتأهل منها فريقان فقط لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وقال مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني عبر FilGoal.com: "ستقام قرعة الدورة الثلاثية لأصحاب المركز السادس يوم الأحد المقبل في الثانية ظهرا".

بالإضافة لـ 3 فرق تهبط من الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري والتي لم تتحدد بعد قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل لدوري المحترفين:

3 فرق هابطة من الدوري الممتاز: لم تتحدد بعد.

فريقان ملحق الدرجة الثانية: لم تتحدد بعد.

4 فرق من مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

4 فرق من مجموعة الصعيد: لافيينا وأسمنت أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

4 فرق من مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة وبتروجت.

3 فرق من دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم.

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