الدرجة الثانية - الاتصالات يخطف آخر بطاقات ملحق دوري المحترفين.. وهبوط الإعلاميين

حصد المصرية للاتصالات آخر بطاقات الملحق المؤهل للدورة الثلاثية لخوض منافسات الموسم المقبل من دوري المحترفين.

وأنهى المصرية للاتصالات الصراع مع العبور والترسانة بفضل فوزه بنتيجة 4-2 على إيسترن كومباني في الجولة الأخيرة من مجموعة القاهرة.

وسجل للاتصالات كل من محمد بهاء وعبد الرحمن بودي وسليماني وأحمد بندق، فيما سجل ثنائية إيسترن كومباني حسام عبد الواحد.

وحسم فارق الأهداف تأهل الاتصالات على حساب العبور الذي حل سابعا بنفس رصيد المصرية بـ 49 نقطة بعد الفوز على منتخب السويس بنتيجة 2-1.

وحل الترسانة ثامنا رغم فوزه على القناة بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية أوجستين أوتو ويسرى وحيد، حيث وصل رصيده لـ 48 نقطة.

وبذلك سيلعب العبور والترسانة الموسم المقبل في دوري الدرجة الثانية الممتاز ب.

وانتصر بتروجت على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-0 خارج أرضه ليضمن المقعد الأخير المؤهل لدوري المحترفين من المجموعات الثلاث.

سجل رباعية الفريق البترولي: خالد أبو زيادة من ركلة جزاء وسامح إبراهيم ووينفول كوابينا وإسماعيل بامبا.

وكان زد حسم تأهله في الجولة الماضية إلى الدوري الممتاز على حساب وادي دجلة والسكة الحديد.

وبذلك تأهل وادي دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت لدوري المحترفين الموسم المقبل رفقة 8 أندية حسمت تأهلها من مجموعتي الصعيد وبحري.

وسيلعب المصرية للاتصالات مع المنيا وبروكسي دورة ثلاثية لتحديد فريقان يتأهلان الموسم المقبل لدوري المحترفين.

فيما ستشارك فرق العبور والترسانة ومنتخب السويس والإنتاج الحربي وبورتو سويس والمستقبل سبورت وإيسترن كومباني وكهرباء الإسماعيلية والنصر.

وهبط الإعلاميين إلى دوري الدرجة الثالثة بتذيل الترتيب برصيد 10 نقاط.