بعد سلسلة من الإعارات.. تشيلسي يعلن الاستغناء عن باكايوكو

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل الفرنسي تيموي باكايوكو عقب عدم إدراجه في قائمة البلوز للموسم المقبل في الدوري الإنجليزي.

تيموي باكايوكو النادي : ميلان تشيلسي

وانضم باكايوكو لتشيلسي في صيف 2017 وخاض تحت قيادة أنطونيو كونتي 43 مباراة وحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وسجل خلال هذا الموسم 3 أهداف.

وخرج الفرنسي في سلسلة من الإعارات خلال المواسم الخمس التالية إلى ميلان الإيطالي مرتين وموناكو الفرنسي ونابولي الإيطالي، وتوج بلقب الدوري الإيطالي بقميص الروسونيري.

ووجه النادي اللندني الشكر للفرنسي على ما قدمه في ملعب ستامفورد بريدج.

وخاض باكايوكو البالغ 28 عاما 3 مباريات فقط بعدد 39 دقيقة مع ميلان الموسم المنقضي في جميع المسابقات.

يأتي ذلك قبل موسم واحد على نهاية تعاقد اللاعب مع البلوز.

وخاض باكايوكو مباراة واحدة فقط بقميص منتخب فرنسا في 2017 ضد إسبانيا وديا لمدة 45 دقيقة فقط.