خبر في الجول – الأهلي ينافس سبورتنج على ضم تمارا نادر السيد
الجمعة، 16 يونيو 2023 - 18:39
كتب : محمود حمدي
دخل النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي الصيد لضم تمارا نادر السيد لاعبة فريق كرة السلة.
وعات تمارا نادر السيد لصفوف الصيد بعدما لعبت في صفوف نادي الجزيرة على سبيل الإعارة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك مفاوضات متقدمة بين الأهلي ونادي الصيد للحصول على خدمات تمارا نادر السيد.
لاعبة فريق السلة تملك عرضين من الأهلي وسبورتنج وسيتم حسم مصيرها خلال أيام.
تمارا هي ابنة نادر السيد أسطورة منتخب مصر وحارس مرمى الزمالك والأهلي والمصري وكلوب بروج البلجيكي السابق.
وسبق لـ تمارا نادر السيد اللعب ضمن صفوف فريق كانجويرويس ميتشيلين البلجيكي.
كما سبق لتمارا اللعب في نيون السويسري.
وشاركت تمارا مع منتخب ناشئات مصر لكرة السلة في بطولة العالم.
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