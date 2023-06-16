خبر في الجول – الأهلي ينافس سبورتنج على ضم تمارا نادر السيد

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 18:39

كتب : محمود حمدي

تمارا نادر السيد

دخل النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي الصيد لضم تمارا نادر السيد لاعبة فريق كرة السلة.

وعات تمارا نادر السيد لصفوف الصيد بعدما لعبت في صفوف نادي الجزيرة على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك مفاوضات متقدمة بين الأهلي ونادي الصيد للحصول على خدمات تمارا نادر السيد.

أخبار متعلقة:
تقرير فرنسي: ميلان يستخدم نجومه لإقناع ماركوس تورام فرانس فوتبول: جاياردو يقترب من تدريب مارسيليا الصفقة الثانية – برايتون يتعاقد مع محمود داوود تقرير: أهلي جدة يصرف النظر عن راموس

لاعبة فريق السلة تملك عرضين من الأهلي وسبورتنج وسيتم حسم مصيرها خلال أيام.

تمارا هي ابنة نادر السيد أسطورة منتخب مصر وحارس مرمى الزمالك والأهلي والمصري وكلوب بروج البلجيكي السابق.

وسبق لـ تمارا نادر السيد اللعب ضمن صفوف فريق كانجويرويس ميتشيلين البلجيكي.

كما سبق لتمارا اللعب في نيون السويسري.

وشاركت تمارا مع منتخب ناشئات مصر لكرة السلة في بطولة العالم.

تمارا نادر السيد الأهلي كرة سلة سيدات
نرشح لكم
سلة - خبر في الجول.. الزمالك يضم أحمد إسماعيل بعد رحيله من الأهلي كرة صالات – المغرب يضرب موعدا مع الكويت في نهائي كأس العرب كرة يد - أوليفير روي يتولى قيادة بشيكتاش شركة ماكرو جروب: رعاية أبطال ذوي الاحتياجات الخاصة في أولمبياد برلين مجرد بداية كرة سلة - أحد السعودي يعلن التعاقد مع مدرب مصري كرة يد - حسين زكي يتولى قيادة الجزيرة اتحاد كرة اليد يعلن الاتفاق على التعاقد مع شركة "بوما" تنس - ميار شريف تتوج بلقب ماكارسكا المفتوحة
أخر الأخبار
بعد سلسلة من الإعارات.. تشيلسي يعلن الاستغناء عن باكايوكو 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
درع الاتحاد الإنجليزي - موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في بداية الموسم الجديد 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي ينافس سبورتنج على ضم تمارا نادر السيد 35 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير فرنسي: ميلان يستخدم نجومه لإقناع ماركوس تورام 38 دقيقة | ميركاتو
فرانس فوتبول: جاياردو يقترب من تدريب مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثالثة.. برايتون يتعاقد مع محمود داوود 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أهلي جدة يصرف النظر عن راموس 2 ساعة | السعودية
خبر في الجول – الزمالك يمدد عقد سيف الجزيري حتى 2025 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 3 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي