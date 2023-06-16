فرانس فوتبول: جاياردو يقترب من تدريب مارسيليا

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

يقترب من مارسيلو جاياردو المدير الفني السابق لـ ريفر بليت من تولي مهمته الأولى في أوروبا من بوابة أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وسيخلف الأرجنتيني بحسب صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية المدرب الكرواتي إيجور تيودور.

وأشار مصدر مقرب من المدرب أن الطرفان توصلا لاتفاق، ويأمل مارسيليا في إنهاء المفاوضات بنهاية الأسبوع المقبل.

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وسيكون جاياردو ثالث مدرب أرجنتيني يتولى تدريب فريق جنوب فرنسا بعد مارسيلو بيليسا وخورخي سامباولي.

وواصل التقرير أن إدارة مارسيليا وافقت على طلبات المدرب الذي تلقي عرضا أخيرا وينتظر حسم قراره ليتولى مهمة التدريب.

وسيلعب مارسيليا الموسم المقبل في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في الدوري الفرنسي.

ولا يعد الأرجنتيني غريبا على الملاعب الفرنسي إذ ارتدى قميص موناكو لمدة 4 مواسم وباريس سان جيرمان لمدة موسمين.

وحقق خلال 6 مواسم في فرنسا، 4 ألقاب منها لقب الدوري الفرنسي 1999-2000.

ويمتلك جاياردو مسيرة مظفرة بقميص ريفر بليت حيث حقق 14 لقبا خلال 8 مواسم.

وحاز جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية 3 مرات متتالية بين 2018 و2020، وأفضل مدرب في كوبا ليبرتادوريس عامي 2015 و2018.

مارسيلو جاياردو مارسيليا الدوري الفرنسي
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