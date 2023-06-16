تقرير: أهلي جدة يصرف النظر عن راموس

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

يتجه أهلي جدة السعودي لصرف النظر عن التعاقد مع سيرجيو راموس هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن مفاوضات أهلي جدة مع سيرجيو راموس أخذت منحنى صعب عقب المطالبات المالية العالية للاعب.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن من المنتظر أن يتجه مفاوض النادي الأهلي إلى خيارات أخرى.

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باريس سان جيرمان كان قد أعلن عن رحيل سيرخيو راموس بنهاية الموسم المنصرم.

راموس البالغ من العمر 37 عاما لعب بقميص الفريق الفرنسي 57 مباراة، بمجموع 4451 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، وتلقى 7 إنذارات وتعرض للطرد مرتين.

وتوج القائد بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

سيرجيو راموس الدوري السعودي
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