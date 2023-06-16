خبر في الجول – الزمالك يمدد عقد سيف الجزيري حتى 2025

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 16:07

كتب : أحمد شوقي صلاح

هدف سيف الدين الجزيري - الزمالك أمام سموحة

مدد الزمالك عقد مهاجمه الدولي التونسي سيف الدين الجزيري موسما إضافيا.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الجزيري مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وحسبما FilGoal.com علم فإن الزمالك مدد تعاقد سيف الجزيري موسما إضافيا بعدما تم حل مشكلة الضرائب في عقد اللاعب الذي وقع على عقد حتى صيف 2025.

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وانضم الجزيري إلى المقاولون في يناير من عام 2019 قادما من الملعب القابسي التونسي.

وبعد عامين انتقل إلى الزمالك معارا لنصف موسم قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي.

وسجل مهاجم منتخب تونس 8 اهداف خلال 31 مباراة لعبها بالموسم الحالي.

وشارك الجزيري مع الزمالك منذ انضمامه خلال 91 مباراة وسجل 22 هدفا وصنع 16 آخرين في جميع المسابقات.

وحصل صاحب الـ 30 عاما على لقبي الدوري المصري ولقب كأس مصر مع الزمالك.

الجزيري تواجد مع منتخب تونس في قائمة كأس العالم 2022 في قطر.

ولم يشارك الجزيري مع تونس في مباراتي الدنمارك وأستراليا، ويستعد الآن للمباراة المقبلة ضد فرنسا.

الزمالك سيف الجزيري
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