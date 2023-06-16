سلة - خبر في الجول.. الزمالك يضم أحمد إسماعيل بعد رحيله من الأهلي

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

أحمد إسماعيل كرة سلة

أتم فريق كرة السلة بالزمالك ضمه لأحمد إسماعيل في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أحمد إسماعيل وقع مساء أمس الخميس على عقد يربطه بالزمالك لثلاث سنوات بعد الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.

وكان الأهلي أعلن رحيل أحمد إسماعيل بنهاية الموسم الماضي لرفضه العرض المالي لتجديد تعاقده.

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وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجهت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف "حرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق".

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