ريليفو: موراتا يرفض عرضا سعوديا مقابل 120 مليون يورو

رفض ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد عرضا خرافيا من الدوري السعودي.

ويمتد عقد موراتا مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024.

وبحسب منصة "ريليفو" فغن موراتا رفض عرضا بقيمة 120 مليون يورو من أحد اندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت التقارير أن موراتا تلقى عرضا مقابل 40 مليون يورو سنويا لمدة 3 سنوات.

وكانت بعض التقارير السعودية قد أشارت إلى رغبة نادي الشباب في التعاقد مع ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخاض موراتا 45 مباراة مع أتليتكو مدريد خلال المسوم المنصرم وسجل 15 هدفا وصنع 3 آخرين.

المهاجم الإسباني سبق له اللعب بقمصان أندية ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي قبل الاستقرار مع أتلتيكو مدريد.