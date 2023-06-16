ريليفو: موراتا يرفض عرضا سعوديا مقابل 120 مليون يورو
الجمعة، 16 يونيو 2023 - 15:15
كتب : FilGoal
رفض ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد عرضا خرافيا من الدوري السعودي.
ألفارو موراتا
النادي : أتليتكو مدريد
ويمتد عقد موراتا مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2024.
وبحسب منصة "ريليفو" فغن موراتا رفض عرضا بقيمة 120 مليون يورو من أحد اندية الدوري السعودي للمحترفين.
وأوضحت التقارير أن موراتا تلقى عرضا مقابل 40 مليون يورو سنويا لمدة 3 سنوات.
وكانت بعض التقارير السعودية قد أشارت إلى رغبة نادي الشباب في التعاقد مع ألفارو موراتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وخاض موراتا 45 مباراة مع أتليتكو مدريد خلال المسوم المنصرم وسجل 15 هدفا وصنع 3 آخرين.
المهاجم الإسباني سبق له اللعب بقمصان أندية ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي قبل الاستقرار مع أتلتيكو مدريد.
نرشح لكم
خبر في الجول - عرض شفهي من أهلي جدة لـ الشناوي.. وموقف الحارس تقرير: أهلي جدة يدرس تعيين مالديني مديرا رياضيا تقرير: أهلي جدة يصرف النظر عن راموس موسيماني يعلن رحيله عن أهلي جدة تقرير: اتحاد جدة يتحرك للحفاظ على نونو سانتو تقرير: الهلال يخطط للتعاقد مع بيريسيتش ريكورد: لويس كاسترو يدخل حسابات النصر السعودي وكيل أليجري يكشف لـ في الجول حقيقة العروض السعودية للمدرب الإيطالي