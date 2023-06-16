فرانكفورت يعلن تشخيص إصابة مرموش
الجمعة، 16 يونيو 2023 - 13:58
كتب : FilGoal
أعلن آينتراخت فرانكفورت تشخيص إصابة لاعبه عمر مرموش والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مواجهة غينيا.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
وأوضح النادي الألماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة أن التشخيص كان عبارة عن كدمة في القدم.
واضطر مرموش للخروج مستبدلا من لقاء مصر وغينيا والذي فاز فيه الفراعنة بهدفين لهدف في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.
وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2023 رسميا عقب تصدره لمجوعته في التصفيات على حساب غينيا.
وكان مرموش انتقل إلى فرانكفورت قادما من فولفسبورج في صيف الانتقالات الجاري في صفقة انتقال حر.
وشارك مرموش الموسم الماضي مع فولفسبورج في 36 مباراة بواقع 278 دقيقة سجل فيهم ستة أهداف وصنع هدفا.
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