رومانو: يوفنتوس سوف يستغنى عن 5 لاعبين

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

قرر يوفنتوس الاستغناء عن خمسة لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أرتور ميلو

النادي : ليفربول

أليكس ساندرو

النادي : يوفنتوس

خوان كوادرادو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن يوفنتوس قرر رحيل كل من أليكس ساندرو وخوان كوادرادو.

في الوقت ذاته قرر يوفنتوس بيع العائدين من الإعارات أرثور ميلو وويستون ماكيني ودينيس زكريا.

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وأشار رومانو إلى أن رحيل اللاعبين قد يكون على سبيل البيع أو فسخ التعاقد.

وأكد رومانو أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لا يرغب في وجود الخماسي معه الموسم المقبل.

وحتى الآن لم يضم يوفنتوس أي لاعب في الصيف الجاري أو يعلن رحيل أي من اللاعبين.

وسيشارك يوفنتوس الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي.

يوفنتوس أليجري
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