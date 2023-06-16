رومانو: يوفنتوس سوف يستغنى عن 5 لاعبين
الجمعة، 16 يونيو 2023 - 11:34
كتب : FilGoal
قرر يوفنتوس الاستغناء عن خمسة لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
أرتور ميلو
النادي : ليفربول
أليكس ساندرو
النادي : يوفنتوس
خوان كوادرادو
النادي : يوفنتوس
وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن يوفنتوس قرر رحيل كل من أليكس ساندرو وخوان كوادرادو.
في الوقت ذاته قرر يوفنتوس بيع العائدين من الإعارات أرثور ميلو وويستون ماكيني ودينيس زكريا.
وأشار رومانو إلى أن رحيل اللاعبين قد يكون على سبيل البيع أو فسخ التعاقد.
وأكد رومانو أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لا يرغب في وجود الخماسي معه الموسم المقبل.
وحتى الآن لم يضم يوفنتوس أي لاعب في الصيف الجاري أو يعلن رحيل أي من اللاعبين.
وسيشارك يوفنتوس الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي.
نرشح لكم
أثليتك: مانشستر يونايتد يفكر في ضم أونانا مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة.. تصفيات يورو والدرجة الثانية مانشيني: إسبانيا استحقت الفوز على إيطاليا.. لم نقدم أداء جيدا الماتادور ينطح الأتزوري مجددا.. إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم بهدف قاتل أمام إيطاليا نابولي يضم جيوفاني سيميوني بشكل نهائي ضربة لمانشستر يونايتد.. بايرن يقترب من ضم كيم مين جاي رودي جارسيا يتولى تدريب نابولي انتهت نصف نهائي دوري الأمم – إسبانيا (2) - (1) إيطاليا.. اللاروخا للنهائي