عبد الحفيظ: لا توجد عروض رسمية سوى للاعب واحد فقط

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في الإمارات - سيد عبد الحفيظ

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي ما يقال بأن الأهلي أصبح قريبا من الفوز بلقب الدوري الموسم الجاري.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الموسم الجاري لم ينته بعد ويتبقى فيه 10 مباريات في الدوري منها مواجهات مباشرة ضد الزمالك وفيوتشر وبيراميدز".

وأكمل "يتبقى 30 نقطة في الملعب".

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وعن تعاقدات الأهلي في الصيف واللاعبين الراحلين قال: "ما يثار في الوقت الحالي حول التعاقدات أمر سلبي يؤثر على الفريق".

وشدد "باقي بطولتين ونتحدث عن 6-7 لاعبين لديهم عروض، ولا أجد ذلك إيجابيا".

وأكد عبد الحفيظ "الوحيد الذي لديه عرض رسمي هو حمدي فتحي، ولم تصل أي ورقة لضم محمد عبد المنعم".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نادي الوكرة القطري يرغب في ضم حمدي فتحي.

عرض الوكرة الأول كان مقابل 2.5 مليون دولار ولكن الأهلي رفض التفاوض مقابل مبلغ أقل من 4 مليون دولار.

حمدي فتحي أبلغ الأهلي برغبته في الانضمام للوكرة لخوض تجربة جديدة ولكن في حال موافقة النادي وتم تأجيل الحديث في الأمر حتى نهاية دوري الأبطال.

الوكرة رفع عرضه حاليا إلى 3 مليون دولار والأهلي يفاوضه لرفع العرض حاليا ولكنه قد يوافق على خفض مطالبه والحصول على أقل من 4 مليون دولار كتكريم للاعب على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 34 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.

الأهلي حمدي فتحي عبد الحفيظ
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