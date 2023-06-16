مدرب الجونة لـ في الجول: التأهل للدوري لم يكن ليحدث لولا أمرين.. وهذا اللاعب ظهر أفضل من توقعاتي

أشاد أحمد بيبو المدير الفني للجونة بدعم مجلس الإدارة المتواصل له وذلك لمساعدته على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وعاد الجونة سريعا للدوري الممتاز عقب فوزه أمس الخميس على شبان قنا بهدفين لهدف وذلك عقب هبوطه الموسم الماضي.

وتحدث أحمد بيبو لـFilGoal.com قائلا: "إنجاز جديد بعد الصعود مع اسوان ثم الجونة، دعم الإدارة المتواصل لي منذ بداية تولي مهمة الصعود كان بداية طموحي مع الفريق".

وواصل "كان سيتغير كل شيء لولا حدوث أمرين، أولهما عندما خسرنا على ملعبنا من المنيا في الدور الأول وقررت الرحيل لكن الإدارة رفضت وقيل لي سنتأهل للدوري معا".

وأكمل "أما الأمر الثاني فكان عند طرد اللاعبين واستبعادهم عقب التعادل مع المنيا وتصدر لا فيينا الترتيب وقلت للاعبين سنعود ونتصدر وبالفعل تعثر لا فيينا أمام شبان قنا".

وكشف أحمد بيبو "أحمد ترك لاعب الفريق ظهر بمستوى أفضل من توقعاتي له، لقد سجل 10 أهداف وكان حاسما في مباريات صعبة".

وعن ثلاثي أسوان الذي انضم للجونة مع قدومه للفريق بعدما عمل معه في صفوف الأول قال: "استقدمت الثلاثي الصاعد معي من أسوان وهم محمد العشري وعبد الرحمن عبد النبي ومحمد بكري وقدموا أداء جيد وصعدنا سويا للمرة الثانية على التوالي".

وأشاد مدرب الجونة بنور السيد وقال: "الجميع يتعامل باحترام ونور السيد قائد حقيقي وساهم في توحيد صفوف اللاعبين على هدف واحد".

وأشاد أحمد بيبو بمجدي عبد العاطي المدير الفني لزد وقال: "كنت مدربا ثالثا مع مجدي عبد العاطي ومحمد صاروخ والموسم الحالي صعد عبد العاطي مع زد وصعدت مع الجونة وتربطني علاقة جيدة معه فلقد تأثرت به كمدير فني وايضا أسامة عرابي".

وأتم أحمد بيبو تصريحاته "عمري 46 عاما أطمح للمزيد من الطموحات واشكر الجهاز المساعد لي فهم دائما داعمين بكل مجهود مع أسوان ثم الجونة".