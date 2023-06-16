مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-6-2023 والقنوات الناقلة.. تصفيات يورو والدرجة الثانية

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 10:43

كتب : FilGoal

ركلات الترجيح - الأرجنتين - فرنسا

يشهد اليوم إقامة العديد من المباريات محليا وأوروبيا.

ففي أوروبا ستنطلق منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسيلتقي منتخب الدنمارك مع أيرلندا الشمالية في العاشرة إلا ربع مساء.

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وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1 إكسترا".

ويلتقي منتخب اليونان مع أيرلندا في الوقت ذاته عبر قناة "بي إن سبورتس إكسترا 2".

ويواجه منتخب مالطا منافسه إنجلترا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويلتقي جبل طارق مع فرنسا في الوقت ذاته عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

وفي دوري الدرجة الثانية المصري سيواجه وادي دجلة منافسه المستقبل سبورت في الرابعة مساء.

ويحتفل زد بتأهله للدوري الممتاز حينما يواجه السكة الحديد في الخامسة مساء.

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فرنسا إنجلترا
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