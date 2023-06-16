عبد الحفيظ: هؤلاء منافسينا الأقوى إفريقيا.. ورغبة عدم لعب ساسي في الأهلي مشتركة

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 01:06

كتب : FilGoal

أوليفر كاسكاو - فرجاني ساسي

من أهم أقوى الفرق التي تنافس الأهلي على المستوى الإفريقي؟ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر يجيب.

أشرف بنشرقي

النادي : الجزيرة

فرجاني ساسي

النادي : الدحيل

الأهلي

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أرى أن هناك عدة فرق في آخر السنوات هم الأقرب وهم صنداونز والوداد والترجي الذي بالمناسبة بدأ البطولة بشكل جيد ولكنه تعرض لظروف صعبة".

وعن سبب عدم اختياره للزمالك قال: "نهائي القرن كان في 2020 وكانت بطولة مميزة من الزمالك وحتى في المباريات الإقصائية آنذاك".

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وأردف "فقد واجه الترجي حامل اللقب وفاز عليه وشهدت المباراة تصدي إعجازي من أبو جبل ثم فاز على الرجاء القوي للغاية وحظه أنه جاء أمامنا في النهائي، لكن بعد تلك المباراة ابتعد الزمالك عن المراحل الإقصائية لفترة ولم يكن يتواجد في تلك المراحل".

وشدد عبد الحفيظ "المنافسة مع الزمالك سوف تستمر إلى الأبد مهما كان مستوى الفريقين".

وعن هل فاوض الأهلي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق قال: "بنشرقي كان لاعبا حرا وكان من حقي مفاوضته".

أما عما قاله فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق بأنه لا يريد اللعب للأهلي رد عبد الحفيظ "مع احترامي له ولإمكانياته ولكنها رغبة مشتركة، لم نفاوضه أبدا وبإمكانكم سؤاله".

وعن أيمن أشرف وعدم مشاركته بشكل مستمر قال: "لا نتدخل في الأمور الفنية أبدا".

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