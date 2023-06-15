مانشيني: إسبانيا استحقت الفوز على إيطاليا.. لم نقدم أداء جيدا

الخميس، 15 يونيو 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

يؤمن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن إسبانيا استحقت الفوز على بلاده في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس.

وفاز منتخب إسبانيا على إيطاليا بهدفين لهدف في ملعب تيفنتي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسيلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا في النهائي يوم الأحد المقبل.

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ويسبق تلك المباراة مواجهة إيطاليا مع هولندا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتحدث مانشيني عقب المباراة قائلا: "إسبانيا استحقت الفوز حتى لو جاء هدفهم في نهاية المباراة لم نقدم أداء جيدا خاصة في الشوط الثاني".

وواصل "هذه المباراة لم تكن جيدة من قبلنا ولكنها لا تعبر عن جودة المنتخب".

وأتم "كنا نريد الفوز باللقب ولكننا سننافس الآن على المركز الثالث ونطمح لتقديم أداء جيدا لنفوز بالمركز الثالث".

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