مانشيني: إسبانيا استحقت الفوز على إيطاليا.. لم نقدم أداء جيدا
الخميس، 15 يونيو 2023 - 23:55
كتب : FilGoal
يؤمن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا أن إسبانيا استحقت الفوز على بلاده في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس.
وفاز منتخب إسبانيا على إيطاليا بهدفين لهدف في ملعب تيفنتي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وسيلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا في النهائي يوم الأحد المقبل.
ويسبق تلك المباراة مواجهة إيطاليا مع هولندا لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وتحدث مانشيني عقب المباراة قائلا: "إسبانيا استحقت الفوز حتى لو جاء هدفهم في نهاية المباراة لم نقدم أداء جيدا خاصة في الشوط الثاني".
وواصل "هذه المباراة لم تكن جيدة من قبلنا ولكنها لا تعبر عن جودة المنتخب".
وأتم "كنا نريد الفوز باللقب ولكننا سننافس الآن على المركز الثالث ونطمح لتقديم أداء جيدا لنفوز بالمركز الثالث".
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