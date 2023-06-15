الماتادور ينطح الأتزوري مجددا.. إسبانيا إلى نهائي دوري الأمم بهدف قاتل أمام إيطاليا

خطف منتخب إسبانيا بطاقة التأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إيطاليا بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة في اللقاء الذي أقيم على استاد تيفنيتي في هولندا.

سجل ثنائية اللاروخا: ييرمي بينو وخوسيلو، فيما سجل تشيرو إيموبيلي هدف إيطاليا الوحيد.

وبذلك سيخوض منتخب إسبانيا نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل ضد كرواتيا التي انتصرت على هولندا بنتيجة 4-2 في أولى مباريات نصف نهائي البطولة.

بينما سيلتقي قبلها منتخبي إيطاليا وهولندا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وكرّس الماتادور عقدته للأتزوري في البطولة بعدما أقصاه في النسخة الماضية من نصف النهائي أيضا بنفس النتيجة.

















































التشكيل

بدأ الثنائي المولود في فرنسا: إيمريك لابورت – روبن لو نورمان في خط دفاع الماتادور، حيث خاض الأخير مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا.

وقاد ألفارو موراتا هجوم إسبانيا

في المقابل اعتمد روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا على ثلاثي دفاعي بقيادة القائد ليوناردو بونوتشي.

وقاد الهجوم ثنائية مكونة من تشيرو إيموبيلي ونيكولو زانيولو.

وصف المباراة

استغل ييرمي بينو خطأ دفاعي من ليوناردو بونوتشي وخطف الكرة وسدد على يسار دوناروما مسجلا الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة الرابعة.

في الدقيقة العاشرة تحصلت إيطاليا على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على لو نورمان مدافع اللاروخا.

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الركلة انبرى لها إيموبيلي وسددها بسهولة في الشباك معلنا هدف التعادل سريعا.

وأصبح مهاجم لاتسيو أفضل هداف تحت قيادة روبرتو مانشيني في منتخب إيطاليا بتسجيل 9 أهداف في 24 مباراة.

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في الدقيقة 22 سجل دافيد فراتيسي هدفا رائعا بعد انفراد عقب تلقيه تمريرة طولية من ليوناردو سبيناتزولا.

هدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وأهدر رودري فرصة تسجيل التعادل برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 28.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سدد موراتا كرة سهلة في يد دوناروما.

في بداية الشوط الثاني دفع دي لا فوينتي بماركو أسينسيو بدلا من رودريجو.

فيما رد روبرتو مانشيني بمشاركة فيدريكو ديماركو وماتيو دارميان بدلا من بونوتشي وسبيناتزولا.

تألق دوناروما في الدقيقة 49 وتصدى لتسديدة ميكيل ميرينو.

وبعد 3 دقائق لم يستغل رودري الذي سدد بمقصية خطأ دوناروما في الإمساك بالكرة ومرت كرته أعلى العارضة.

دفع مانشيني بتغييرين جديدين بمشاركة فيدريكيو كييزا وبراين كريستاتني بدلا من إيموبيلي وجورجينيو في الدقيقة 60.

وسدد فراتيسي كرة قوية تصدى لها أوناي سيمون في الدقيقة 65.

رد دي لا فوينتي بمشاركة فابيان رويز وأنسو فاتي بدلا من ميرينو وبينو لتعزيز الوسط والهجوم في المقابل شارك ماركو فيراتي بدلا من فراتيسي.

وفي الوقت الذي ظن خلاله الجميع أن اللقاء في طريقه لشوطين إضافيين سدد رودري كرة ارتطمت بالدفاع وتابعها البديل خوسيلو في الشباك مسجلا هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89.

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هدف قاتل قاد الماتادور لنهائي دوري الأمم بحثا عن لقب جديد، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية ضد فرنسا.