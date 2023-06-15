من أجل الكأس الذهبية.. قطر تنتصر على جامايكا وديا

انتصر منتخب قطر على نظيره الجاميكي بنتيجة 2-1 وديا في إطار الاستعدادات للمشاركة في الكاس الذهبية 2023.

ويشارك منتخب قطر في الكأس الذهبية 2023 للمرة الثانية على التوالي.

وتفوق العنابي بفضل ثنائي هُمام الأمين في الدقيقة 30.

⚽هدف | منتخبنا الوطني يتقدم 1-0 أمام جامايكا عن طريق همام الأمين في الدقيقة 31 #قطر_جامايكا#قنوات_الكاس pic.twitter.com/GZNJ321lYl — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 15, 2023

وأضاف محمد مونتاري في الدقيقة 39 الهدف الثاني لقطر.

⚽هدف | منتخبنا الوطني يتقدم 2-0 أمام جامايكا عن طريق محمد مونتاري في الدقيقة 39 #قطر_جامايكا#قنوات_الكاس pic.twitter.com/VcG0BpIWv7 — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 15, 2023

وسجل نيشولسون هدف جامايكا الوحيد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وسيخوض منتخب قطر ودية أخرى ضد نيوزيلاندا يوم الإثنين المقبل في ختام استعداداته الودية.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية من الكأس الذهبية رفقة المكسيك والهندوراس وهايتي.

وخسر العنابي في نصف نهائي النسخة الماضية من أمريكا.

ويقود البرتغالي كارلوس كيروش منتخب قطر بعدما قاد العام الماضي منتخبا مصر وإيران على الترتيب.