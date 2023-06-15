من أجل الكأس الذهبية.. قطر تنتصر على جامايكا وديا

الخميس، 15 يونيو 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

منتخب قطر

انتصر منتخب قطر على نظيره الجاميكي بنتيجة 2-1 وديا في إطار الاستعدادات للمشاركة في الكاس الذهبية 2023.

ويشارك منتخب قطر في الكأس الذهبية 2023 للمرة الثانية على التوالي.

وتفوق العنابي بفضل ثنائي هُمام الأمين في الدقيقة 30.

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وأضاف محمد مونتاري في الدقيقة 39 الهدف الثاني لقطر.

وسجل نيشولسون هدف جامايكا الوحيد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وسيخوض منتخب قطر ودية أخرى ضد نيوزيلاندا يوم الإثنين المقبل في ختام استعداداته الودية.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية من الكأس الذهبية رفقة المكسيك والهندوراس وهايتي.

وخسر العنابي في نصف نهائي النسخة الماضية من أمريكا.

ويقود البرتغالي كارلوس كيروش منتخب قطر بعدما قاد العام الماضي منتخبا مصر وإيران على الترتيب.

قطر جامايكا الكأس الذهبية
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