نابولي يضم جيوفاني سيميوني بشكل نهائي

أعلن نادي نابولي الحصول على خدمات جيوفاني سيميوني بشكل نهائي من هيلاس فيرونا.

ولعب سيميوني الموسم الماضي معارا لصالح البارتينوبي وساهم في تحقيق الفريق للقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 33 عاما.

وأوضح نابولي عبر موقعه: "سعداء بالحصول على خدمات جيوفاني سيميوني بشكل دائم من هيلاس فيرونا حتى 2026".

وأضاف "النادي يمتلك إمكانية تمديد التعاقد لموسم آخر حتى صيف 2027".

وسيدفع نابولي 12 مليون يورو للحصول على خدمات الأرجنتيني بشكل نهائي بعدما دفع 3 ملايين يورو مقابل الإعارة.

وسجل سيميوني الموسم 9 أهداف في 33 مباراة بجميع المسابقات بقميص ممثل الجنوب الإيطالي.

4 أهداف سجلها كبديل في الدوري الإيطالي و4 في دوري الأبطال وهدف في كأس إيطاليا.

وبدأ نجل دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مسيرته بقميص ريفر بليت الأرجنتيني ثم جنوى وريفر بليت وكالياري وهيلاس فيرونا في إيطاليا قبل أن يحط الرحال في نابولي عقب تحقيق لقب الدوري الإيطالي.