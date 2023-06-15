ضربة لمانشستر يونايتد.. بايرن يقترب من ضم كيم مين جاي

الخميس، 15 يونيو 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

كيم مين جاي - منتخب كوريا

اقترب بايرن ميونيخ من ضم كيم مين جاي مدافع نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن بايرن قدم مشروعه للمدافع الكوري الجنوبي وأن الاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية أصبحت قريبة.

وأوضح رومانو أن المحادثات بين بايرن وكيم مين جاي تسير بوتيرة سريعة لإتمامها في أقرب وقت.

أخبار متعلقة:
أم صلال يعلن تعاقده مع كارتيرون الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات على المقاعد الشاغرة.. ونهاية أزمة عقد الجزيري رودي جارسيا يتولى تدريب نابولي

وعن موقف مانشستر يونايتد في ظل اهتمامه بالمدافع فقد أوضح رومانو أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب لكن يم يكن هناك اتفاق حول الانتقال.

ويوجد شرط جزائي في تعاقد كيم مين جاي مع نابولي قيمته 45 مليون يورو يتم تفعيله بداية من شهر يوليو المقبل.

وشارك كيم مين جاي مع نابولي الموسم الماضي في 44 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وساهم اللاعب مع نابولي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

نابولي بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد كيم مين جاي
نرشح لكم
نابولي يضم جيوفاني سيميوني بشكل نهائي رودي جارسيا يتولى تدريب نابولي مباشر نصف نهائي دوري الأمم – إسبانيا (1) - (1) إيطاليا.. ماذا تفعل يا دوناروما!! التشكيل - ثنائي فرنسي في دفاع إسبانيا.. وإيموبيلي يجاور زانيولو بهجوم إيطاليا مبابي: سأبقى مع سان جيرمان.. ولم أعرف أن خطابي قتل شخص ما إنها تقترب.. سكاي: هافيرتز يوافق على الانتقال إلى أرسنال.. وموقف تشيلسي رومانو: وست هام يرفض عرض أرسنال الأول لضم ديكلان رايس تايمز: أرسنال ينسحب من صفقة كايسيدو
أخر الأخبار
من أجل الكأس الذهبية.. قطر تنتصر على جامايكا وديا 12 دقيقة | آسيا
نابولي يضم جيوفاني سيميوني بشكل نهائي 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
ضربة لمانشستر يونايتد.. بايرن يقترب من ضم كيم مين جاي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
أم صلال يعلن تعاقده مع كارتيرون 41 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يعلن موعد إجراء انتخابات على المقاعد الشاغرة.. ونهاية أزمة عقد الجزيري 52 دقيقة | الكرة المصرية
رودي جارسيا يتولى تدريب نابولي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر نصف نهائي دوري الأمم – إسبانيا (1) - (1) إيطاليا.. ماذا تفعل يا دوناروما!! ساعة | الكرة الأوروبية
المصري ينتصر على الزمالك وديا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 3 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي