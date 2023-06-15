ضربة لمانشستر يونايتد.. بايرن يقترب من ضم كيم مين جاي

اقترب بايرن ميونيخ من ضم كيم مين جاي مدافع نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن بايرن قدم مشروعه للمدافع الكوري الجنوبي وأن الاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية أصبحت قريبة.

وأوضح رومانو أن المحادثات بين بايرن وكيم مين جاي تسير بوتيرة سريعة لإتمامها في أقرب وقت.

وعن موقف مانشستر يونايتد في ظل اهتمامه بالمدافع فقد أوضح رومانو أن النادي الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب لكن يم يكن هناك اتفاق حول الانتقال.

ويوجد شرط جزائي في تعاقد كيم مين جاي مع نابولي قيمته 45 مليون يورو يتم تفعيله بداية من شهر يوليو المقبل.

وشارك كيم مين جاي مع نابولي الموسم الماضي في 44 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

وساهم اللاعب مع نابولي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.