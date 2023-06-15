4 فرق تتنافس على البطاقة الأخيرة.. موعد قرعة الدورة الثلاثية المؤهلة لـ دوري المحترفين

حدد مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني موعد قرعة الدورة الثلاثية المؤهلة لـ دوري المحترفين.

وتقام الدورة الثلاثية بين أصحاب المركز السادس في مجموعات القاهرة والصعيد وبحري، يتأهل منها فريقان فقط لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وتأهلت أندية المنيا وبروكسي للدورة الثلاثية، وفي انتظار حسم المركز السادس في مجموعة القاهرة.

وقال الشيخ عبر FilGoal.com: "ستقام قرعة الدورة الثلاثية لأصحاب المركز السادس يوم الأحد المقبل في الثانية ظهرا".

وأضاف "ستجمع بين أندية بروكسي والمنيا وصاحب المركز السادس في مجموعة القاهرة، ومن المقرر إقامة المباريات الأسبوع المقبل".

وتتنافس 4 فرق على بطاقة التأهل في مجموعة القاهرة، هي بتروجت والمصرية للاتصالات والعبور والترسانة.

ويحل القناة في الجولة الأخيرة ضيفا على الترسانة، فيما يلتقي العبور مع منتخب السويس، ويستضيف المصرية للاتصالات ضيفه إيسترن كومباني لحجز البطاقة الأخيرة.

وفي حال تساوى بتروجت والعبور والاتصالات بنفس النقاط في الجولة الأخيرة يصبح العبور خامسا والاتصالات سادسا وبتروجت سابعا.

دوري المحترفين 2023-2024

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل: (باقي 6 مراكز لم تتحدد بعد)

3 فرق من الممتاز: لم تتحدد بعد

مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

مجموعة الصعيد: لافيينا وأسمنت أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة.

دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم

ملحق الدرجة الثانية: لم تتحدد بعد