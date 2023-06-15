التشكيل - ثنائي فرنسي في دفاع إسبانيا.. وإيموبيلي يجاور زانيولو بهجوم إيطاليا

يقود ألفارو موراتا هجوم إسبانيا في مواجهة إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على استاد تيفنتي في هولندا.

وحجز منتخب كرواتيا بطاقة التأهل الأولى للنهائي بالفوز أمس على هولندا مستضيفة مرحلتي نصف نهائي ونهائي المسابقة بنتيجة 4-2.

ويبدأ الثنائي المولود في فرنسا: إيمريك لابورت – روبن لو نورمان في خط دفاع الماتادور، حيث يخوض الأخير مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا.

في المقابل اعتمد روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا على ثلاثي دفاعي بقيادة القائد ليوناردو بونوتشي.

ويقود الهجوم ثنائية مكونة من تشيرو إيموبيلي ونيكولو زانيولو.

وجاء تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: جوردي ألبا – إيمريك لابورت – روبن لو نورمان – خيسوس نافاس

الوسط: رودري – ميكيل ميرينو

أمامهما: رودريجو – جافي – يريمي بينو

الهجوم: ألفارو موراتا

فيما جاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: فرانشيسكو أتشربي – ليوناردو بونوتشي – رافائيل تولوي

الوسط: جيوفاني دي لورينزو – دافيدي فراتيسي – جورجينيو – نيكولو باريلا – ليوناردو سبيناتزولا

الهجوم: تشيرو إيموبيلي – نيكولو زانيولو

وسبق أن تفوق منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي في نصف نهائي النسخة الماضية بنتيجة 2-1 لكنه خسر النهائي ضد فرنسا.

وبأي نتيجة تتحقق اليوم سنكون على موعد مع بطل جديد لدوري الأمم حيث توجت البرتغال أولا ثم فرنسا ثانيا.