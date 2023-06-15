التشكيل - ثنائي فرنسي في دفاع إسبانيا.. وإيموبيلي يجاور زانيولو بهجوم إيطاليا

الخميس، 15 يونيو 2023 - 20:58

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي - إيطاليا - إسبانيا - دوري أمم أوروبا

يقود ألفارو موراتا هجوم إسبانيا في مواجهة إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 على استاد تيفنتي في هولندا.

وحجز منتخب كرواتيا بطاقة التأهل الأولى للنهائي بالفوز أمس على هولندا مستضيفة مرحلتي نصف نهائي ونهائي المسابقة بنتيجة 4-2.

ويبدأ الثنائي المولود في فرنسا: إيمريك لابورت – روبن لو نورمان في خط دفاع الماتادور، حيث يخوض الأخير مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا.

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في المقابل اعتمد روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا على ثلاثي دفاعي بقيادة القائد ليوناردو بونوتشي.

ويقود الهجوم ثنائية مكونة من تشيرو إيموبيلي ونيكولو زانيولو.

وجاء تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: جوردي ألبا – إيمريك لابورت – روبن لو نورمان – خيسوس نافاس

الوسط: رودري – ميكيل ميرينو

أمامهما: رودريجو – جافي – يريمي بينو

الهجوم: ألفارو موراتا

فيما جاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: فرانشيسكو أتشربي – ليوناردو بونوتشي – رافائيل تولوي

الوسط: جيوفاني دي لورينزو – دافيدي فراتيسي – جورجينيو – نيكولو باريلا – ليوناردو سبيناتزولا

الهجوم: تشيرو إيموبيلي – نيكولو زانيولو

وسبق أن تفوق منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي في نصف نهائي النسخة الماضية بنتيجة 2-1 لكنه خسر النهائي ضد فرنسا.

وبأي نتيجة تتحقق اليوم سنكون على موعد مع بطل جديد لدوري الأمم حيث توجت البرتغال أولا ثم فرنسا ثانيا.

إيطاليا إسبانيا التشكيل دوري الأمم الأوروبية
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