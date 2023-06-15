خبر في الجول - اجتماع بين محمود علاء ولجنة الكرة في الزمالك لتحديد مستقبله

يجتمع محمود علاء مدافع الاتحاد مع مسؤولي لجنة الكرة في نادي الزمالك لحسم مصيره الموسم المقبل.

ويلعب علاء معارا لصفوف الاتحاد السكندري الموسم الحالي من الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com محمود علاء يجتمع مع لجنة الكرة في الزمالك مساء اليوم الخميس لتحديد موقفه مع النادي الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المدافع الدولي يمتلك عرضا سعوديا من أحد أندية الدرجة الأولى ويرحب أيضا بالعودة للفريق الموسم المقبل.

وينتظر علاء رأي اللجنة الفنية التي ستحدد مصيره مع الفريق.

وسبق أن صرّح محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد قائلا: "الطبيعي أن يعود محمود علاء للزمالك بنهاية الموسم ومن الطبيعي أيضا أن يسعى الاتحاد لتجديد إعارته والزمالك هو المتحكم في مصيره".

علاء البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 21 مباراة في الدوري الموسم بقميص زعيم الثغر سجل خلالها 4 أهداف.

وبقميص الأبيض شارك في 175 مباراة سجل 41 هدفا بـ 7 ألقاب بقميص الفريق.