في مباراة ركلات الجزاء.. مصر الأولمبي يتعادل مع غانا

تعادل منتخب مصر الأولمبي مع منافسه غانا وديا اليوم الخميس بهدف لمثله في استاد الإسكندرية.

وأقيمت المباراة في إطار استعداد كلا المنتخبين في لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويلعب منتخب مصر ودية أخيرة في طنجة في المغرب قبل انطلاق منافسات البطولة.

افتتح منتخب غانا أهداف المباراة من ركلة جزاء عن طريق دانييل باريه في الدقيقة العاشرة.

وأدرك منتخب مصر التعادل عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 39.

وشهدت المباراة إهدار إبراهيم عادل لركلة جزاء سددها في الدقيقة 21.

كما شهدت المباراة طرد للاعب غانا ساليفو إبراهيم عقب حصوله على إنذارين.

وتقام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب في الفترة ما بين 24 يونيو الجاري إلى الثامن من شهر يوليو المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من مالي والجابون والنيجر.

أما غانا فتتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من المغرب والكونغو وغينيا.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس أصحاب أول ثلاثة مراكز في البطولة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من منتخب مصر وحصل على خطأ من أمما منطقة الجزاء لكنها انتهت بتسديدة مرت بجوار المرمى.

وحصل منتخب غانا على ركلة جزاء بعد إعاقة أحمد نبيل "كوكا" للاعب الضيوف.

وسجل دانييل باريه الهدف الأول لمنتخب غانا من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

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دانيال بارنيه يسجل الهدف الأول لمنتخب غانا الأولمبي ضد منتخب مصر من ركلة جزاء pic.twitter.com/ie0qcUdHW4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 15, 2023

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء أهدرها إبراهيم عادل بعدما تصدى له حارس غانا.

وسدد محمود صابر كرة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج.

وكاد إبراهيم عادل يدرك التعادل بعد خطأ قاتل من حارس غانا الذي خرج بالكرة من مرماه وخطفها منه لاعب الفراعنة لكن تسديدة إبراهيم عادل ارتطمت في مدافع النجوم السوداء ومرت لخارج الملعب.

وأدرك إبراهيم عادل التعادل لمنتخب مصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39.

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إبراهيم عادل يتعادل لمنتخبنا الأولمبي في شباك منتخب غانا 🔥⚽ pic.twitter.com/wsxQdokBaO — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 15, 2023

وطُرد ساليفو إبراهيم في الدقيقة 44 عقب حصوله على إنذارين.

وتبادل إبراهيم عادل الكرة مع أسامة فيصل لكن تسديدة الأول مرت أعلى المرمى.

واستخلص أحمد فوزي الكرة من دفاع غانا ومرر الكرة لإبراهيم عادل لكن تسديدته مرت لخارج الملعب.

وكاد عبد الرحمن عاطف يسجل هدفا قاتلا لكن تصدى له حارس غانا وتابع عماد ميهوب الكرة لكن تسديدته ارتطمت في الشباك من الخارج.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.