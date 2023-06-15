انتهت – مصر الأولمبي (1) - (1) غانا الأولمبي.. تعادل يحكم اللقاء

يقدم FilGola.com تغطية حية ومباشرة للمباراة الودية لمنتخبي مصر الأولمبي وغانا الأولمبي التي تقام استاد الإسكندرية استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق89: حارس غانا تصدى لتسديدة عبد الرحمن عاطف وتابعها عماد ميهوب لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق56: أحمد فوزي نجح في استخلاص الكرة داخل منطقة الجزاء من دفاع غانا ثم مر الكرة لإبراهيم عادل على القائم الأول الذي حاول تسديد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب.

ق55: إبراهيم عادل تبادل تمرير الكرة مع أسامة فيصل داخل منطقة الجزاء ثم سدد أسامة فيصل الكرة من أمام المرمى ولكن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق44: طرد للاعب غانا ساليفو إبراهيم عقب حصوله على إنذارين.

ق39: جووووووول التعاااادل لمنتخب مصر عن طريق إبراهيم عادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق35: تسديدة من محمد طارق من ركلة ركنية مرت أعلى المرمى.

ق35: خطأ قاتل من حارس غانان واستخلص منتخب مصر الكرة وسدد إبراهيم عادل الكرة لترتطم بمدافع غانا وتمر لركلة ركنية.

ق29: تسديدة قوية من محمود صابر من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق21: حارس غانا يتصدى لركلة جزاء سددها إبراهيم عادل.

ق20: ركلة جزاء لمنتخب مصر بداعي عرقلة أسامة فيصل.

ق10: هدف أول لمنتخب غانا من ركلة جزاء عن طريق دانييل باريه.

ق8: ركلة جزاء لمنتخب غانا بعد إعاقة أحمد نبيل "كوكا" للاعب منتخب غانا.

ق3: تسديدة زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.

ق3: خطأ لمنتخب مصر من على حدود منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.