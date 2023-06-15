ميسي يسجل بعد 80 ثانية.. الأرجنتين تهزم أستراليا وديا بهدفين

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز على أستراليا وديا بهدفين دون مقابل.

وأقيمت المباراة الودية في العاصمة الصينية بكين، وسجل ميسي هدفا بعد 80 ثانية من انطلاق المباراة.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الأول من صناعة إنزو فيرنانديز، بينما سجل خيرمان بيتزيلا الهدف الثاني في الدقيقة 68 من صناعة رودريجو دي بول.

وبدأ منتخب الأرجنتين بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

الدفاع: ناويل مولينا - كريستيان روميرو - نيكلاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا

الوسط: أنخيل دي ماريا - رودريجو دي بول - إنزو فيرنانديز - نيكولاس جونزاليس - أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: ليونيل ميسي

وسجل ميسي هدفه من خارج منطقة الجزاء بعد مراوغة ناجحة لدفاع أستراليا.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على إندونيسيا في العاصمة جاكرتا في مباراة ودية ثانية ضمن مباريات التوقف الدولي.

وسبق وتواجه منتخب الأرجنتين أمام أستراليا في ثمن نهائي النسخة الأخيرة من كأس العالم 2022.

ونجح التانجو وقتها في تحقيق الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصد منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج أمام فرنسا في قطر 2022.

رقم ميسي

واصل ليونيل ميسي أهدافه الدولية بقميص منتخب الأرجنتين بعد هدفه في شباك أستراليا.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 103 هدفا من 175 مباراة دولية خاضهم بقميص الأرجنتين.

واقترب ميسي أكثر من علي دائي ثاني الهدافين التاريخيين للمنتخبات وصاحب الـ 109 هدفا.

ويحتاج بطل كأس العالم 2022 ستة أهداف لمعادلة رقم المهاجم الإيراني.

بينما ينفرد كريستيانو رونالدو بالرقم القياسي بتسجيل 122 هدفا من 198 مباراة دولية.