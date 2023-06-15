لاعبو بلدية المحلة لـ في الجول: أردنا كتابة أسمائنا في تاريخ النادي

الخميس، 15 يونيو 2023 - 16:16

كتب : رضا السنباطي

احتفال لاعبي بلدية المحلة بهدف الفريق ضد دكرنس

أعرب لاعبو بلدية المحلة عن سعادتهم البالغة عقب العودة لمنافسات الدوري الممتاز.

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 15 عاما ظل خلالها في الدرجة الثانية.

وقال إسلام سمير لاعب بلدية المحلة لـFilGoal.com : "توقعنا الصعود للدوري الممتاز وكان لدينا الطموح رغم بعض الإخفاقات ولكن كنا متمسكين بالهدف وإدارة النادي لم تتخلى عنا في أصعب اللحظات".

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وأضاف "أردنا كتابة أسمائنا ضمن تاريخ النادي. هذه المرة الثانية التي أحقق فيها الصعود بعد تجربتي مع حرس الحدود".

وتابع "محمد صلاح هو مثلي الأعلى وطموحي ليس له سقف، فلدي رغبة كبيرة في أن أكون لاعبا في منتخب مصر".

وكشف "هناك لاعب مصاب سأقوم بالتكفل بعلاجه بعد الحصول على مكافأة الصعود. جميعا إخوة".

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طموح كبير

فيما قال محمود حكيم لاعب بلدية المحلة لـFilGoal.com : "حققت الصعود الثاني على التوالي بعد صعودي مع الداخلية في الموسم الماضي. مباراة دكرنس في الدور الأول هي الأصعب حيث كنا متأخرين بهدف ثم سجلت هدف التعادل".

وأضاف "طموحي كبير للاستمرار مع الفريق وأشكر الإدارة على دعمها الدائم للجهاز الفني واللاعبين".

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منتخب مصر

في المقابل قال عبده سمانة لـ FilGoal.com: "انتقلت لبلدية المحلة في يناير من نبروه ،الأمر بالنسبة لي كان صعب في الدخول وسط أجواء الفريق ولكن المدير الفني للفريق أحمد عبد الرؤوف قال لي لديك إمكانيات تؤهلك للعب في منتخب مصر. ونجحت في تسجيل ثلاث أهداف للفريق ساهمت في العودة للدوري الممتاز".

وحقق بلدية المحلة التأهل بفضل فوزه في الجولة الأخيرة على دكرنس خارج القواعد بنتيجة 4-0 ليعود للممتاز دون النظر لنتائج المنافسين.

وارتفع رصيد البلدية لـ 58 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن طنطا الوصيف والذي انتصر على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

سجل رباعية البلدية كل من: وحيد محسن (2) وإسلام سمير وعبد الرحمن جمال.

وأنهى البلدية الموسم كأقوى هجوم برصيد 46 هدفا وأقوى دفاع باستقبال 16 هدفا فقط.

بلدية المحلة الدوري المصري الدرجة الثانية
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