ليحل بدلا من ميسي.. تقرير فرنسي يكشف تفاصيل مقابلة الخليفي مع محمد صلاح

الخميس، 15 يونيو 2023 - 15:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - نيمار - ليفربول ضد باريس سان جيرمان

تقابل ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان مع محمد صلاح خلال تواجد الثنائي في المغرب.

وتواجد محمد صلاح رفقة بعثة منتخب مصر في المغرب لمواجهة غينيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد ليحسم المنتخب تأهله إلى أمم إفريقيا.

بينما ناصر الخليفي كان حاضرا في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي حسمه الأهلي على حساب الوداد المغربي على مركب محمد الخامس.

أخبار متعلقة:
مبابي: لم أطلب الرحيل أو الانضمام لريال مدريد.. ونعاني من بعض المشكلات في باريس رومانو: باريس لن يسمح برحيل مبابي مجانا.. البيع الآن أو التجديد ليكيب: مبابي أخبر باريس سان جيرمان بعدم تفعيل بند تمديد عقده ليكيب: باريس سان جيرمان يضع بيرناردو سيلفا كأولوية في الصيف الحالي

وكشف موقع سبورتس زون الفرنسي عن مقابلة حدثت بين الثنائي للحديث عن إمكانية ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن الخليفي اقترح على محمد صلاح ليحل بدلا من ليونيل ميسي مع فريق العاصمة الفرنسية.

ورحل ميسي عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضي، وانتقل بطل كأس العالم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأوضح التقرير أن المقابلة لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين ويبدو أنه من الصعب تنفيذ تلك الخطوة في الوقت الحالي.

وتابع التقرير الفرنسي أن صلاح كان سعيدا بالمقابلة مع ناصر الخليفي وطلب مالك باريس سان جيرمان.

ويستعد باريس سان جيرمان لتدعيم صفوف فريقه بالثنائي مانويل أوجارتي وماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

كما يستهدف باريس سان جيرمان التعاقد مع بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وفقا لتقارير إنجليزية وفرنسية.

ويعتبر محمد صلاح أحد أهم اللاعبين الذين يبحث الخليفي عن ضمهم لتدعيم صفوف فريقه.

باريس سان جيرمان ليفربول محمد صلاح ناصر الخليفي
نرشح لكم
مؤتمر بيلينجهام: لهذه الأسباب اخترت ريال مدريد.. وقميص زيدان ألهمني الدوري الإنجليزي - جدول أبرز مباريات الفرق.. والقمم المنتظرة جافي: علينا تعويض هزيمة اليورو أمام إيطاليا "مستوحى من فريق السيدات".. برشلونة يعلن قميصه الجديد جدول مانشستر سيتي - ضد مدربهم المقبل؟ حامل اللقب يستهل مشواره أمام بيرنلي جدول أرسنال في الدوري الإنجليزي.. مواجهات نارية في الربع الأول جدول ليفربول في الدوري الإنجليزي.. افتتاح ناري لـ صلاح في البداية تصميم جديد.. الكشف عن كرة الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
لاعبو بلدية المحلة لـ في الجول: أردنا كتابة أسمائنا في تاريخ النادي 2 دقيقة | الكرة المصرية
ليحل بدلا من ميسي.. تقرير فرنسي يكشف تفاصيل مقابلة الخليفي مع محمد صلاح 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
بينهم مواجهتي ليفربول ضد أرسنال وتشيلسي .. غيابات في الدوري الإنجليزي بسبب إفريقيا ساعة | الدوري الإنجليزي
موسيماني يعلن رحيله عن أهلي جدة ساعة | السعودية
مؤتمر بيلينجهام: لهذه الأسباب اخترت ريال مدريد.. وقميص زيدان ألهمني ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإنجليزي - جدول أبرز مباريات الفرق.. والقمم المنتظرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جافي: علينا تعويض هزيمة اليورو أمام إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"مستوحى من فريق السيدات".. برشلونة يعلن قميصه الجديد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر ناري من كولر ردا على خطأ معلول وعدم طرد لاعب الوداد والتأثير على حكم إياب نهائي إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 3 مباشر نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 4 خبر في الجول - الأهلي ينهي أزمته مع هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي