ليحل بدلا من ميسي.. تقرير فرنسي يكشف تفاصيل مقابلة الخليفي مع محمد صلاح

تقابل ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان مع محمد صلاح خلال تواجد الثنائي في المغرب.

وتواجد محمد صلاح رفقة بعثة منتخب مصر في المغرب لمواجهة غينيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد ليحسم المنتخب تأهله إلى أمم إفريقيا.

بينما ناصر الخليفي كان حاضرا في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي حسمه الأهلي على حساب الوداد المغربي على مركب محمد الخامس.

وكشف موقع سبورتس زون الفرنسي عن مقابلة حدثت بين الثنائي للحديث عن إمكانية ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار التقرير إلى أن الخليفي اقترح على محمد صلاح ليحل بدلا من ليونيل ميسي مع فريق العاصمة الفرنسية.

ورحل ميسي عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنقضي، وانتقل بطل كأس العالم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأوضح التقرير أن المقابلة لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين ويبدو أنه من الصعب تنفيذ تلك الخطوة في الوقت الحالي.

وتابع التقرير الفرنسي أن صلاح كان سعيدا بالمقابلة مع ناصر الخليفي وطلب مالك باريس سان جيرمان.

ويستعد باريس سان جيرمان لتدعيم صفوف فريقه بالثنائي مانويل أوجارتي وماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد.

كما يستهدف باريس سان جيرمان التعاقد مع بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي وفقا لتقارير إنجليزية وفرنسية.

ويعتبر محمد صلاح أحد أهم اللاعبين الذين يبحث الخليفي عن ضمهم لتدعيم صفوف فريقه.