موسيماني يعلن رحيله عن أهلي جدة

أعلن بيتسو موسيماني اليوم الخميس بشكل رسمي عن تدريب أهلي جدة السعودي.

وقاد موسيماني نادي أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر موسيماني بيانا عبر تويتر جاء فيه "مع إنهاء علاقتي مع النادي الأهلي السعودي أتطلع إلى تجربة جديدة. أعرب عن بالغ سعادتي لإنجاز المهمة الصعبة في إعادة الفريق لدوري المحترفين في غضون 8 أشهر. لم نتأهل فقط بل حققنا لقب دوري الدرجة الأولى".

وأضاف "لم نكن لنحقق هذا الإنجاز بدون اللاعبين الذين لعبوا بقلوبهم. شكرا للدعم المستمر من مشجعي الأهلي، وجودكم في المدرجات في مباريات الذهاب والإياب كان أفضل حافز. أتمنى للفريق دوام النجاح في مساعيه المقبلة".

وكان الهبوط الذي حدث بنهاية الموسم قبل الماضي هو الأول في تاريخ الأهلي للدرجة الأولى.

ويعد الأهلي خامس أكثر المتوجين بالدوري السعودي في تاريخه بواقع ثلاثة ألقاب بعد الهلال (18 بطولة) والنصر (9 ألقاب) والاتحاد (8 ألقاب) والشباب (6 ألقاب).

وكان الأهلي توج باللقب آخر مرة في موسم 2015-2016.

وانتقل موسمياني لتدريب أهلي جدة بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي في الموسم المنصرم.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.