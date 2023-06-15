مؤتمر بيلينجهام: لهذه الأسباب اخترت ريال مدريد.. وقميص زيدان ألهمني

كشف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الجديد عن أسباب تفضيله الانتقال للنادي الملكي رغم تلقيه العديد من العروض.

ريال مدريد أعلن أن بيلينجهام وقع على عقد لمدة 6 سنوات مقبلين حتى 2029 قادما من بوروسيا دورتموند.

وقال بيلينجهام في مؤتمر تقديمه : "تفضيل ريال مدريد على باقي العروض؟ المال ليس كل شيء. لم أفكر في هذا الأمر ولم أفعل ذلك مطلقا لاختيار فريقي المقبل. لقد تحدثت مع دورتموند، أحببت المشروع الذي قدمه ريال مدريد، أردت ذلك أن يكون الأمر سريعا. هذا لا يعني أن الخيارات الأخرى كانت سيئة، بالطبع لا، لكنني اخترت ريال مدريد".

وشدد "لطالما كنت من أشد المعجبين بمدريد، لقد كنت إشاهدهم في إنجلترا. عندما يكون اللاعبون في الملعب يكون هذا أمرا استثنائيا. إنه فريق تريد دائما الذهاب إليه. إنها فرصة لا أستطيع رفضها".

قميص زيدان

وعن اختياره القميص رقم 5 الخاص بزين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد السابق "القميص رقم 5؟ أشكر فاييخو، لقد تحدثنا ولم تكن هناك مشكلة. أنا معجب بزيدان كثيرا وتاريخه الكبير مع النادي. هذا الرقم هو الذي ألهمني. الرقم 22 هو رقمي لفترة طويلة، لكنني سأرتدي الآن رقما جديدا وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وتابع "حمل هذا القميص مسؤولية كبيرة. ربما يمكن أن يضعني في موقف غير مريح، لكنني كنت دائما أقدر زيدان كثيرا. بالنسبة لي كان هذا أفضل إختيار. آمل أن أتمكن من تمديد إرث هذا الرقم".

وكشف "لقد تحدثت مع أنشيلوتي وأعتقد أنه مدرب رائع. إنها فرصة جيدة لي لأكون مع أحد أفضل المدربين في التاريخ. أنا سعيد كذلك لأن أنشيلوتي يريدني في فريقه".

وعن هاري كين أوضح "إمكانية انتقال هاري كين لريال مدريد؟ إنه قائدي في منتخب إنجلترا ولاعب رائع. يجب ألا أعلق على ذلك لأنه لا يخصني".

وأكمل "التواجد مع مودريتش وكروس بالنسبة لي تجربة لا تقدر بثمن في مسيرتي. الطريقة التي يلعبون بها وتجربتهم ورؤيتهم لكرة القدم، سيكون ذلك جيدًا بالنسبة لي. سأحاول التعلم منهم".

واختتم "أعلم أن هناك الكثير من المتطلبات هنا، لدي مسؤولية كبيرة، تحديدا عندما تلعب على مستوى احترافي مع الكبار، على الرغم من أنك لاتزال صغيرا، لكن يجب أن تتعلم بشكل أسرع. لقد تأقلمت بشكل جيد مع هذه الضغوطات".

وأصبح بيلينجهام ثالث صفقات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تقديم كل من براهيم دياز وفران جارسيا.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد بيلينجهام مع دورتموند 103 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المكافآت في الصفقة والتي قد تصل إلى 30% من قيمة مبلغ الشرط الجزائي.

ويوقع جود بيلينجهام مع ريال مدريد صفقة تمتد حتى نهاية موسم 2028-2029 وفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات.

بيلينجهام البالغ من العمر 19 عاما يقدم مستوى مميز مع دورتموند في المواسم الماضية وخلال الموسم المنقضي لعب 42 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

كما ظهر بيلينجهام بمستوى مميز مع منتخب إنجلترا في بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

وانضم النجم الإنجليزي الشاب إلى دورتموند قادما من بيرمنجهام سيتي في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو.

ويمتلك بيلينجهام 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وقد شارك أساسيًا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وسيكون بيلينجهام أول لاعب إنجليزي يمثل ريال مدريد منذ ديفيد بيكام الذي رحل في 2007.

بيلينجهام شارك مع دورتموند في 132 مباراة وخلالهم سجل 24 هدفا وصنع 25 آخرين وتوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا.