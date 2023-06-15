الدوري الإنجليزي - جدول أبرز مباريات الفرق.. والقمم المنتظرة
الخميس، 15 يونيو 2023 - 14:01
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مباريات المسابقة لموسم 2023 - 2024.
ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز مباريات المسابقة والقمم المنتظرة:.
الجولة الأولى
جدول مباريات البوكسينج داي
جدول دربي الميرسيسايد
جدول مباريات مانشستر سيتي
جدول مباريات ليفربول
جدول مباريات أرسنال
جدول مباريات نيوكاسل
جدول مباريات تشيلسي
جدول مباريات توتنام
جدول مباريات برايتون
جدول مباريات نوتنجهام
جدول مباريات إيفرتون
جدول مباريات ولفرهامبتون
جدول مباريات بيرنلي
جدول مباريات كريستال بالاس
جدول مباريات لوتون
جدول مباريات وست هام
جدول مباريات أستون فيلا
جدول مباريات بورنموث
جدول مباريات شيفيلد
جدول مباريات برينتفورد
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