جافي: علينا تعويض هزيمة اليورو أمام إيطاليا

شدد جافي لاعب وسط منتخب إسبانيا على أهمية مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا.

وتختتم مساء اليوم الخميس منافسات نصف النهائي في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة بين إسبانيا وإيطاليا.

وقال جافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "تفصلنا مباراتان عن منح الجماهير فرحة كبيرة. لقد قضينا أياما جيدة جدا من التدريب ، وهناك مجموعة رائعة وأجواء رائعة. نحن مقتنعون بأننا سنلعب دورا كبيرا".

وأضاف "مباراة إيطاليا قبل عامين لن أنساها أبدا بسبب ما تعنيه بالنسبة لي، بسبب الملعب الذي كانت فيه وبسبب النتيجة، نحن هنا لإعادة النتيجة".

وودع منتخب إسبانيا بطولة يورو 2020 بالخسارة من إيطاليا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي ضمن نصف النهائي.

واختتم "إنه فخر لي أن أكون هنا، أنا أقدر كل لحظة منذ استدعائي لأول مرة، دوري هو خدمة الفريق في كل شيء يطلب مني المدرب القيام به، أنا الأصغر في المنتخب وكل مباراة هي تجربة أتعلم منها".

وتغلب منتخب كرواتيا على هولندا بأربعة أهداف لهدفين ليتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

والتقى منتخب كرواتيا بمنافسه هولندا في ملعب فينورد في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسوف يلتقي منتخب كرواتيا في النهائي مع المنتصر من مباراة إيطاليا وإسبانيا.

وسيقام النهائي في الـ18 من شهر يونيو الجاري.