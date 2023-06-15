"مستوحى من فريق السيدات".. برشلونة يعلن قميصه الجديد

أعلن نادي برشلونة قميصه الأساسي لموسم 2023/2024 والمصمم من شركة نايكي.

القيمص كما هو المعتاد على هيئة خطوط طولية تحمل اللونين الأحمر والأزرق وهى ألوان البارسا التاريخية ويحمل شارة تتضمن ماسة.

وكشف برشلونة عن قميصه الجديد تحت شعار "هنا لقيادة الطريق" وهو مستوحى من أول فريق للسيدات مثل النادي في عام 1971.

ونشر برشلونة مقطع فيديو للإعلان عن قميص الفريق وظهر خلاله كل روبرت ليفاندوفسكي وجافي ورونالد أراوخو لاعبي الفريق.

𝑯𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒍𝒆𝒂𝒅 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒚​ ♦️ Our home kit for the 2023/24 season pic.twitter.com/34K3nGdhV9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 15, 2023

وسيلعب برشلونة بالقميص الجديد بداية من فترة الإعداد للموسم المقبل.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الأول وحصل على لقب الدوري الإسباني.

كما حصل برشلونة على بطولة السوبر الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد.