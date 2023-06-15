"مستوحى من فريق السيدات".. برشلونة يعلن قميصه الجديد

الخميس، 15 يونيو 2023 - 13:19

كتب : FilGoal

قميص برشلونة الجديد

أعلن نادي برشلونة قميصه الأساسي لموسم 2023/2024 والمصمم من شركة نايكي.

القيمص كما هو المعتاد على هيئة خطوط طولية تحمل اللونين الأحمر والأزرق وهى ألوان البارسا التاريخية ويحمل شارة تتضمن ماسة.

وكشف برشلونة عن قميصه الجديد تحت شعار "هنا لقيادة الطريق" وهو مستوحى من أول فريق للسيدات مثل النادي في عام 1971.

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ونشر برشلونة مقطع فيديو للإعلان عن قميص الفريق وظهر خلاله كل روبرت ليفاندوفسكي وجافي ورونالد أراوخو لاعبي الفريق.

وسيلعب برشلونة بالقميص الجديد بداية من فترة الإعداد للموسم المقبل.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الأول وحصل على لقب الدوري الإسباني.

كما حصل برشلونة على بطولة السوبر الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد.

برشلونة الدوري الاسباني ، اسبانيا
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