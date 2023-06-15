تقرير: اتحاد جدة يتحرك للحفاظ على نونو سانتو

يخطط نادي اتحاد جدة لتمديد عقد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق.

ويمتد تعاقد سانتو مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد يسعى لتجديد عقد سانتو موسما إضافيا.

وأوضحت التقارير أن إدارة الاتحاد ستجتمع مع المدرب البرتغالي خلال معسكر الفريق الخارجي، الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل.

وتولى سانتو تدريب اتحاد جدة بداية الموسم المنصرم وقدم مستويات مميزة في تجربته العربية الأولى.

وقاد سانتو نادي الاتحاد خلال 36 مباراة فاز في 26 وتعادل في 6 وخسر 4 مباريات بجميع المسابقات.

وحقق سانتو لقب الموسم المنصرم من الدوري السعودي للمحترفين وحجز مقعدا في كأس العالم للأندية.

وانضم الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.