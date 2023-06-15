تصميم جديد.. الكشف عن كرة الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن تصميم جديد للكرة التي سيُلعب بها مباريات موسم 2023 - 2024.

وينطلق الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على بيرنلي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن الشكل الجديد للكرة الخاصة بالموسم الرياضي المقبل 2022-2023 من تصميم شركة "نايكي".

وأوضحت أن الكرة المسماه بـ ""Nike Flight Premier League ستكون حاضرة خلال مواجهة بيرنلي أمام مانشستر سيتي.

🎨 Art + Science 🧪 Introducing the new Nike Flight Premier League ball...#PL | @nikefootball pic.twitter.com/0fA1GzKJNB — Premier League (@premierleague) June 15, 2023

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة خارج ملعبه ضد بيرنلي الذي يقوده فينسينت كومباني.

بينما ليفربول بقيادة محمد صلاح يصطدم بمواجهة تشيلسي خارج ملعبه في الجولة الأولى يوم 13 أغسطس بمواجهة نارية منتظرة.

أما محمد النني الذي يلعب مع فريق أرسنال وصيف النسخة الماضية فيفتتح مواجهاته يوم 12 أغسطس أمام نوتنجهام.

وتختتم منافسات الدوري الإنجليزي يوم 19 مايو من العام المقبل.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي كالآتي:

الجمعة 11 أغسطس:

بيرنلي × مانشستر سيتي

السبت 12 أغسطس:

أرسنال × نوتنجهام فورست

بورنموث × وست هام

برايتون × لوتون

إيفرتون × فولام

شيفيلد يونايتد × كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا

الأحد 13 أغسطس:

برينتفورد × توتنام

تشيلسي × ليفربول

الإثنين 14 أغسطس:

مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون

وصعدت أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد ولوتون تاون.

بينما هبطت أندية ليستر وليدز وساوثامبتون إلى الدرجة الأولى.

ويشهد الموسم المقبل رقما قياسيا للدوري الإنجليزي بمشاركة ثمانية أندية من المسابقة في البطولات الأوروبية.