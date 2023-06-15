تقرير: الهلال يخطط للتعاقد مع بيريسيتش
الخميس، 15 يونيو 2023 - 11:16
كتب : FilGoal
يخطط نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الجناح الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش خلال هذا الصيف.
إيفان بيريشيتش
النادي : توتنام هوتسبر
وينتهي تعاقد بيريسيتش مع توتنام في صيف 2024.
وبحسب شبكة "CBS" الأمريكية، فإن نادي الهلال يضع إيفان بيريسيتش على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويسعى الهلال لتعويض فشل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.
وشارك بيريسيتش مع توتنام خلال الموسم المنصرم في 44 مباراة وسجل هدفا وصنع 12 آخرين.
بيريسيتش والذي يجيد اللعب في مركزي الجناح والمهاجم قاد منتخب كرواتيا لوصافة كأس العالم 2018 بروسيا والمركز الثالث في كأس العالم 2022 بقطر.
اللاعب صاحب الـ 34 عاما سبق له اللعب في إنتر ميلان وبايرن ميونيخ قبل الانتقال لـ توتنام الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.
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