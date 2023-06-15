ديلي ميل: نيوكاسل يرفض طلبات ليستر سيتي بشأن ماديسون

الخميس، 15 يونيو 2023 - 10:51

كتب : FilGoal

ماديسون - ليستر سيتي

رفض نيوكاسل طلبات ليستر سيتي بشأن التعاقد مع الدولي الإنجليزي حيمس ماديسون خلال هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيوكاسل لن يلبي طلبات ليستر سيتي من أجل التعاقد مع ماديسون رغم رغبته القوية في ضمه.

وأوضحت التقارير أن نيوكاسل رفض دفع 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع جيمس ماديسون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وحاول نيوكاسل التعاقد مع ماديسون في يناير الماضي، ولكن رفض ليستر بشكل قاطع.

إلا أن تغير الرياح وهبوط ليستر سيتي إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، تركه مضطرا لسماع العروض التي ستأتي لضم اللاعب، الذي ينتهي عقده العام المقبل.

ويعد ماديسون أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن ليستر سيتي، رفقة الجناح هارفي بارنز.

وغادر بالفعل لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس إلى أستون فيلا في صفقة انتقال حر.

وانتقل ماديسون -26 عاما- إلى صفوف ليستر قادما من نورويتش سيتي في يوليو 2018، مقابل 25 مليون يورو.

ومنذ بداية موسم 2018-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ماديسون هو ثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص بـ 347، وسابع أكثر صانعي الفرص الكبيرة بـ 50 فرصة.

وقدم ماديسون 32 تمريرة حاسمة، كثامن أكثر اللاعبين، وسدد 389 مرة كرابع أكثر لاعب، فيما سجل 43 هدفا، ويحتل بهم المركز التاسع عشر.

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