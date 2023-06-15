مواعيد مباريات الخميس 15 يونيو 2023.. الدرجة الثانية ودوري الأمم وودية المنتخب الأولمبي

يشهد اليوم الخميس الموافق 15 يونيو 2023 ختام منافسات دوري الدرجة الثانية المصرية.

وحسم فريقا نادي زد وبلدية المحلة تأهلهما إلى الدوري الممتاز بينما يتبقى بطاقة أخيرة في مجموعة الصعيد بين فريقي الجونة ولافيينا.

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الدرجة الثانية

تقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من مجموعة الصعيد في تمام الخامسة مساء.

ويحل الجونة ضيفا على شبان قناة بينما أسمنت أسيوط يستضيف لافيينا.

دوري الأمم الأوروبية

تختتم منافسات نصف النهائي في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة بين إسبانيا وإيطاليا.

ويقام اللقاء في العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

مباريات ودية

يلعب منتخب مصر الأولمبي ضد غانا في تمام السادسة مساء على استاد الإسكندرية.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

يواجه منتخب الأرجنتين، نظيره أستراليا في تمام الثالثة عصرا في الصين.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت 1.