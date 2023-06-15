في قمة الـ6 أهداف.. كرواتيا تُدمر هولندا وتطير إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية
الخميس، 15 يونيو 2023 - 00:37
كتب : FilGoal
تغلب منتخب كرواتيا على هولندا بأربعة أهداف لهدفين ليتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.
والتقى منتخب كرواتيا بمنافسه هولندا في ملعب فينورد في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.
وسوف يلتقي منتخب كرواتيا في النهائي مع المنتصر من مباراة إيطاليا وإسبانيا.
وسيقام النهائي في الـ18 من شهر يونيو الجاري.
افتتح دونيل مالين أهداف المباراة لمنتخب هولندا في الدقيقة 34.
وأدرك أندري كرامارايتش التعادل لكرواتيا من ركلة جزاء في الدقيقة 55.
وتقدم ماريو باساليتش لكرواتيا بهدف ثان في الدقيقة 73.
وبينما كان يتبقى 30 ثانية فقط على نهاية الست دقائق الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك نوا لانج التعادل لهولندا.
وفي الشوط الإضافي الأول أعاد برونو بيتكوفيتش التقدم لكرواتيا بهدف ثالث في الدقيقة 98.
وفي الدقيقة 116 سجل لوكا مورديتش هدفا رابعا لكرواتيا من ركلة جزاء ثانية.
ملخص المباراة
بدأت المباراة بشكل هادئ وكانت بلا فرص هطيرة وفي الدقيقة 34 سدد مالين كرة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.
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مالين يعطي الأفضلية للطواحين #دوري_الامم_الاوروبية#UEFANationsLeague pic.twitter.com/Vf60YqPcS6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
وحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء بعد إعاقة كودي جاكبو للوكا مودريتش.
وحول كراماريتش ركلة الجزاء بنجاح ليدرك التعادل لكرواتيا.
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كراماريتش يعدل النتيجة من ركلة جزاء #دوري_الامم_الاوروبية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
#UEFANationsLeague pic.twitter.com/3pqvtgtovF
وسجل باساليتش الهدف الثاني لكرواتيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
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باساليتش يضع كرواتيا في المقدمة #دوري_الامم_الاوروبية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
#UEFANationsLeague pic.twitter.com/CE3k3u2SyL
وبينما كانت المباراة في طريقها للنهاية أدرك نوا لانج التعادل لهولندا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك إثر ركلة ركنية.
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هولندا تدرك التعادل في الوقت القاتل#دوري_الأمم_الأوروبية | #هولندا_كرواتيا#UEFANationsLeague | #NEDCRO pic.twitter.com/DSK3EAD9mv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
وفي الأشواط الإضافية سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثالث لكرواتيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
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بيتكوفيتش يقرّب كرواتيا الى النهائي#دوري_الأمم_الأوروبية | #هولندا_كرواتيا#UEFANationsLeague | #NEDCRO pic.twitter.com/1B9iiJKnun— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
وفي الدقيقة 117 سجل مودريتش هدفا رابعا لكرواتيا من ركلة جزاء.
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مودريتش يوقع على الهدف الرابع من ركلة جزاء #دوري_الامم_الاوروبية#UEFANationsLeague pic.twitter.com/O35pHrdiON— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023