في قمة الـ6 أهداف.. كرواتيا تُدمر هولندا وتطير إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية

تغلب منتخب كرواتيا على هولندا بأربعة أهداف لهدفين ليتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

والتقى منتخب كرواتيا بمنافسه هولندا في ملعب فينورد في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وسوف يلتقي منتخب كرواتيا في النهائي مع المنتصر من مباراة إيطاليا وإسبانيا.

وسيقام النهائي في الـ18 من شهر يونيو الجاري.

افتتح دونيل مالين أهداف المباراة لمنتخب هولندا في الدقيقة 34.

وأدرك أندري كرامارايتش التعادل لكرواتيا من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وتقدم ماريو باساليتش لكرواتيا بهدف ثان في الدقيقة 73.

وبينما كان يتبقى 30 ثانية فقط على نهاية الست دقائق الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك نوا لانج التعادل لهولندا.

وفي الشوط الإضافي الأول أعاد برونو بيتكوفيتش التقدم لكرواتيا بهدف ثالث في الدقيقة 98.

وفي الدقيقة 116 سجل لوكا مورديتش هدفا رابعا لكرواتيا من ركلة جزاء ثانية.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وكانت بلا فرص هطيرة وفي الدقيقة 34 سدد مالين كرة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

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وحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء بعد إعاقة كودي جاكبو للوكا مودريتش.

وحول كراماريتش ركلة الجزاء بنجاح ليدرك التعادل لكرواتيا.

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وسجل باساليتش الهدف الثاني لكرواتيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وبينما كانت المباراة في طريقها للنهاية أدرك نوا لانج التعادل لهولندا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك إثر ركلة ركنية.

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وفي الأشواط الإضافية سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثالث لكرواتيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 117 سجل مودريتش هدفا رابعا لكرواتيا من ركلة جزاء.

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