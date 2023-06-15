كرة صالات – المغرب يضرب موعدا مع الكويت في نهائي كأس العرب

حجز منتخب المغرب مقعدا في نهائي كأس العرب لكرة الصالات ليواجه نظيره الكويتي.

ويلعب منتخب المغرب أمام الكويت يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس العرب.

وفاز منتخب المغرب على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 5-1 ضمن نصف نهائي المسابقة.

وسجل إسماعيل أمزال وأناس العيان وسفيان شعراوي ويوسف جواد (هدفين) فيما أحرز أحمد الأجنف هدف منتخب ليبيا.

في المقابل ضمن منتخب الكويت تواجده في المباراة النهائية عقب الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس العرب.

وسجل أهداف منتخب الكويت كل من: عبد اللطيف العباسي وناصر العلبان وبدر المنصور، فيما سجل هدفي الجزائر أمين بن شريف وعز الدين تكجراد.