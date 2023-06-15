مؤتمر فيتوريا: تغيير مركزي صلاح وزيزو ساعدنا.. وغضبت بسبب هدف غينيا

الخميس، 15 يونيو 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إن تغيير مركزي محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ساعد الفراعنة على تحقيق الفوز ضد غينيا.

وفاز منتخب مصر على غينيا مساء أمس الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب مراكش الكبير في المغرب في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وضمن الفراعنة تأهلهم رسميا للبطولة التي ستقام في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل وتصدر المجموعة بعدما حصد 12 نقطة.

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وتحدث فيتوريا عقب المباراة قائلا: "الفوز اليوم كان مهما خضنا اللقاء من أجل الانتصار والمباراة كانت تعتبر صعبة ولكن سعيد جدا من أداء الفريق اليوم وقاتلنا حتى النهاية".

وواصل "هناك بعض اللاعبين لم يحضروا المعسكر الماضي وحضروا معنا المعسكر الحالي وتغلب الآخرين على الإرهاق".

وأكمل "التغيير في التمركز بين صلاح وزيزو ساعدنا وشكل الأمر نقطة قوة لنا في الشوط الثاني".

وأردف "التنظيم الدفاعي كان جيدا وساعدنا خلال المباراة".

وعن التأخر في النتيجة قال: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد فنيا وفتحنا الملعب بشكل كبير وهو الأمر الذي استغله لا الخصم ولكن مع نهاية الشوط الأول كنا أفضل بكثير وتحكمنا في المباراة بعد التعادل".

وتابع "استقبال الهدف جعلني أشعر بالغضب لأنه كان يجب أن يكون هناك تقارب بين الخطوط".

وعن مواجهة جنوب السودان الودية قال: "سأراجع حالة اللاعبين وأرى من يستطيع اللعب ومن سوف يخرج من القائمة".

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