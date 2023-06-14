مروان عطية: حققنا فوزا هاما.. وهذا ما قاله صلاح لي

شدد مروان عطية لاعب منتخب مصر على أهمية الفوز الذي حققه الفراعنة على حساب غينيا.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات في مباراة أقيمت على استاد مراكش بالمغرب.

وقال مروان عطية عبر أون تايم سبورتس 2: "حققنا فوزا هاما من أجل التأهل إلى أمم إفريقيا. غينيا فريق قوي ويملك عدد كبير من المحترفين في أوروبا".

وأضاف "بداية المباراة لم نظهر بالشكل المطلوب ولكن دخلنا أجواء المباراة بعد نصف ساعة وظهرنا بشكل أفضل خاصة في الشوط الثاني وحققنا المطلوب".

وكشف "محمد صلاح قال لي أني لاعب مميز واملك إمكانيات كبيرة وأن الفريق بأكمله سيعمل على مساعدتي للظهور بشكل جيد"

وواصل "أبارك لجمهور الأهلي على تحقيق دوري أبطال إفريقيا. كان لدينا يقين بالعودة بالكأس. قدمنا كل ما لدينا وتعاهدنا على تحقيق اللقب وهذا ما حدث في النهاية"

وشدد "أجتهد وأحاول دائما تطوير قدراتي. أشعر بالفخر بعد تحقيق دوري أبطال إفريقيا ثم المشاركة بشكل أساسي مع منتخب مصر وأتمنى تقديم الإضافة".

وشارك مروان عطية لاعب الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر للمرة الأولى.

وأقيمت المباراة في المغرب لعدم حصول ملاعب غينيا على تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية عليها.

وارتفع رصيد منتخب مصر إلى 12 نقطة في الصدارة وضمنها بفضل انتصاره على غينيا ذهابا وإيابا.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات في سبتمبر المقبل.

فيما ينتظر منتخب غينيا الجولة الأخيرة لحسم تأهله حيث توقف رصيده عند 9 نقاط.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح الفراعنة ثامن المتأهلين بعد كوت ديفوار المستضيفة والمغرب وتونس والجزائر وجنوب إفريقيا والسنغال وبوركينا فاسو.

وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.