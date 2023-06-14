في سادس مباراة.. منتخب مصر يتأخر مع فيتوريا لأول مرة ضد غينيا

تأخر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا في مواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقدم منتخب غينيا عن طريق شيروه جيوراسي الذي سجل بعد عرضية أرضية من إيسالاجا سيلا في الدقيقة 26.

ويعد ذلك أول هدف رسمي يستقبله منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي، بعد هدف في مباراة ودية ضد بلجيكا.

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وتعد تلك سادس مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا منذ توليه المهمة خلفا لإيهاب جلال.

وانتصر فيتوريا على النيجر وليبيريا وديا بنتيجة 3-0.

ثم على بلجيكا في نوفمبر الماضي بنتيجة 2-1، حينها تقدم منتخب مصر بثنائية.

وفي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا انتصر على مالاوي ذهابا في القاهرة بنتيجة 2-0 ثم إيابا بنتيجة 4-0.

تقدم غينيا لم يُدم سوى 16 دقيقة فقط حيث سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل لمصر بعد عرضية من محمد صلاح.

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بنتيجة الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1-1 يتأهل منتخبا مصر وغينيا سويا لنهائيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويرتفع حينها رصيد منتخب مصر وغينيا إلى 10 نقاط ويتفوق الفراعنة بفضل المواجهات المباشرة.