كرة يد – مدرب مصر: هدفنا تحقيق ميدالية أولمبية.. ولم أغلق الباب أمام أي لاعب

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور

كشف الإسباني كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد عن أهدافه مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وتولى كارلوس باستور تدريب منتخب مصر خلفا لمواطنه روبرتو جارسيا باروندو.

وكان باروندو قد رحل عن قيادة منتخب مصر عقب منافسات كأس العالم في يناير الماضي.

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وقال باستور عبر "أون تايم سبورتس": "المفاوضات كانت سهلة وكمدرب لكرة اليد كنت أبحث مشروع والعرض كان مناسبا وتم الاتفاق على التعاقد".

وأضاف "منتخب مصر من أفضل 8 منتخبات في العالم. هدفنا الأول هو تحقيق لقب كأس إفريقيا ومن ثم سنعمل على هدفنا الأكبر بتحقيق ميدالية في أولمبياد باريس".

وكشف "تابعت مباراة منتخب مصر أمام الدنمارك في بطولة العالم 2021 وهو يوم حزين على كرة اليد المصرية".

وشدد "منتخب الدنمارك منتخب قوي ولكن الفوز عليه ليس مستحيل. علينا التركيز والتعلم من أخطاء الماضي".

وتابع "أعرف كل اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا، وكذلك لاعبي الأهلي والزمالك اللذان ينافسان في بطولات قوية".

وواصل "لم أغلق الباب أمام أي لاعب. الفيصل بالنسبة لي هو الأداء وسنلعب مباراتين وديتين أمام ألمانيا وهذا سيساعدنا في التعرف بشكل أكبر على اللاعبين".

وكشف "التقيت مع اللاعبين في شهر أبريل وتحدثنا عن القواعد والنظام الذي سنتبعه وطريقة اللعب. تحدثت مع كل لاعب بشكل شخصي عن دوره بالفريق".

وتابع "أحاول تكوين فريقين (أ وب) حتى نكون جاهزين لخوض المنافسات. سنعمل بكل قوة من أجل تطوير وتحسين كرة اليد في مصر".

وأكمل "أتوقع احتراف المزيد من اللاعبين المصريين في أوروبا وهتاك متابعة مستمرة من المدربين العالميين لهم خاصة اللاعبين الناشئين. كرة اليد المصرية تقدمت بشكل ملحوظ وهناك من العديد اللاعبين يستحقون الاحتراف في أوروبا".

وأوضح "أعرف يحيى الدرع وشقيقه (سيف) ومحمد سند وعلي زين ومحمد على والطيار وأعرف العديد من اللاعبين. أخصص وقتي لمتابعة كل اللاعبين".

واختتم مدرب منتخب مصر "لدينا برنامج إعداد قوي يؤهل كمنتخب مصر للمشاركة في البطولات الدولية والقارية".

وسبق وتولى باستور قيادة منتخب إسبانيا خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

وتوج باستور مع الماتادور الإسباني بلقب كأس العالم في 2005 والتي أقيمت في تونس.

كما حقق باستور مع منتخب إسبانيا فضية يورو 2006 وبرونزية أولمبياد بكين 2008.

وأتم الاتحاد المصري اتفاقه مع باستور لقيادة منتخب مصر لمدة عام ينتهي بنهاية الدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وتم تحديد الهدف من تعاقد منتخب مصر مع باستور وهو تحقيق ميدالية خلال منافسات أولمبياد 2024 في باريس.

منتخب مصر لكرة اليد
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