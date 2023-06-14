رئيس بلدية المحلة لـ في الجول: عدنا للدوري بتكاتف الجميع.. ووالدي صاحب الفضل الكبير

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 21:20

كتب : رضا السنباطي

مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة

أعرب مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن سعادته البالغة عقب عودة فريقه لمنافسات الدوري الممتاز.

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 15 عاما ظل خلالها في الدرجة الثانية.

وقال الشامي في تصريحات لـ : "حققنا العودة للدوري الممتاز بتكاتف الجميع، منذ بداية الموسم قام أحمد عبد الرؤوف المدير الفني وحمادة علوي مدير الكرة بوضع اللائحة ولم يتم تغييرها خلال الموسم لأن الهدف كان واحد وهو العودة للدوري الممتاز".

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وكشف "رفضت رحيل أحمد عبد الرؤوف عقب لقاء بايونيرز وتمسكت بجهازه لثقة الإدارة في مجهودهم وطموحهم فقاموا بمكافأة الإدارة والجمهور بالصعود للدوري".

وشدد "أبلغت اللاعبين بضرورة الصعود من أجل كتابة أسماءهم في تاريخ نادي بلدية المحلة".

ووجه مصطفى الشامي رسالة إلى والده محمود الشامي عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس نادي بلدية المحلة السابق قائلا "رسالتي لوالدي محمود الشامي بأنه صاحب الفضل الكبير".

وحقق بلدية المحلة التأهل بفضل فوزه في الجولة الأخيرة على دكرنس خارج القواعد بنتيجة 4-0 ليعود للممتاز دون النظر لنتائج المنافسين.

وارتفع رصيد البلدية لـ 58 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن طنطا الوصيف والذي انتصر على المنصورة بهدفين مقابل هدف.

سجل رباعية البلدية كل من: وحيد محسن (2) وإسلام سمير وعبد الرحمن جمال.

وأنهى البلدية الموسم كأقوى هجوم برصيد 46 هدفا وأقوى دفاع باستقبال 16 هدفا فقط.

وخلال 30 مباراة حقق الفريق 16 انتصارا وتعادل في 10 مباريات وخسر 4 مرات فقط.

وأصبح البلدية ثاني الفرق المتأهلة للدوري الممتاز بعد زد ممثل القاهرة.

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